Стартовал второй сезон сериала «Черное солнце»

1 марта стартовал второй сезон детективного сериала «Чёрное солнце». Первые четыре эпизода продолжения картины уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кион».

Проект рассказывает о следователе по имени Игорь Жук, который приезжает расследовать преступление в Выборг. Во втором сезоне детектива ждёт сразу два дела — в Финском заливе находят неопознанный труп, а его бывший напарник Чагин внезапно сознаётся в убийстве.

Видео доступно на VK-канале Кинопоиск. Права на видео принадлежат «Кион».

К главным ролям в продолжении вернулись Юрий Чурсин («Хоккейные папы») и Максим Стоянов («Филателия»). Всего во второй сезон войдёт 12 эпизодов — все они выйдут до конца марта.