«Мумия» на очереди: почему индустрия кино увязла в постоянных повторах

С каждым днем появляется все больше новостей об очередных ремейках и продолжениях. Разберемся, почему мы увязли в постоянных повторах и отсутствии новых идей.

© Вечерняя Москва

Почти каждый день появляются новости о перезапуске культовой «Мумии» с Бренданом Фрейзером. Оригинальный фильм вышел в 1999 году. Хотя как оригинальный…. Он, в свою очередь, является перезапуском ленты 1932 года.

Недавно появились новости и о перезапуске культовой «Техасской резни бензопилой» 1974 года. И о приквеле «Блондинки в законе» 2001 года. А уже 1 мая на экраны выйдет «Дьявол носит Prada 2». Спустя 20 лет после оригинала. Еще один пример — тренд на игровые ремейки старых мультфильмов, которые задала студия Disney. А потом активно подхватили наши киноделы.

И продолжать этот список можно бесконечно. Что же это получается, новых идей нет и все уже снято до нас?

Одна из главных проблем современного кинематографа — это окончательное превращение его из искусства в индустрию, в бизнес, — отмечает в разговоре с «Вечерней Москвой» кинокритик, историк кино, автор подкаста и тематического курса Филипп Фрихтер.

Сейчас кино — во многом лишь способ заработать деньги. Но все это не из-за растущей жадности продюсеров или режиссеров.

С каждым днем производство фильмов дорожает. Большие студии хотят удивлять нас новыми технологиями, уникальными эффектами. Идти в ногу со временем. Поэтому сейчас какие-нибудь безумные 300 миллионов долларов (примерно 23 миллиарда рублей) — это уже вполне себе привычный бюджет киноленты, — добавляет эксперт.

А когда бизнес делает такие вложения — он хочет их окупить с минимальным риском. Потому ход дается старым идеям: новизна для бизнеса — это всегда риск.

Поэтому за новыми идеями следует идти в так называемое авторское кино. Его с годами тоже все больше. А в последнее время оно все заметнее и чаще получает серьезные награды. В отличие от бесконечных перезапусков. Так что для кино ничего не потеряно. Это лишь очередной этап его развития, который скоро сменится чем-то новым. Ведь публика уже устает и не так охотно несет деньги на сиквелы и ремейки.

Константин Фролов, экономист, кандидат экономических наук:

В кино сейчас правила диктует рынок. Капитализм, что уж тут скажешь. Режиссеры в крупных студиях зависят от того, что им скажут снимать. Какие тренды популярны, что зрители проглотят. А рискованные идеи зарубают на корню. А если режиссер не хочет играть по таким правилам — он может прощаться с бюджетами и широким прокатом.

Отечественный кинематограф тоже увлеченно переснимает советскую классику — где-то строго следуя старому сценарию, где-то ставя все с ног на голову и паразитируя на успехе оригинала. Цели и задачи называются разные, но смысл, кажется, один. Какой — в материале «ВМ».