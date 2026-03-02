Классика киноавангарда Дзигу Вертова представили как прародителя клипов и рилсов

К 130-летию со дня рождения пионера документального кино, яркого представителя советского киноавангарда, автора фильма «Человек с киноаппаратом» впервые в России открылась «выставка-фильм» «Дзига Вертов. Киноглаз».

Она представляет главного героя как прародителя клипов и рилсов.

В 1974-м была и другая выставка, созданная женой Вертова, монтажером, режиссером Елизаветой Свиловой, в ГДР. Ее показали в нескольких европейских странах. Авторы выставки в центре «Зотов» про «дико модного Вертова», «фрика своего времени», сделали ее по образу и подобию бобины кинопленки, которую можно обойти по кругу.

Одновременно это и красная лента (цвет революции и огня наилучшим образом подходит Вертову) с документами, фотографиями, срезками кинокадров 1920-х для кинохроники, стихами, написанными Вертовым, один из которых посвящен Скрябину. Тут же киносъемочный аппарат «Синематограф» 1900–1906 гг., переносной шоринофон для механической записи звука, названный по имени его изобретателя, Александра Шорина. Раритеты предоставлены Политехническим музеем.

Свой вклад в создание экспозиции внесли РГАЛИ, Красногорский архив фотокинодокументов, Госфильмофонд РФ, Третьяковская галерея, Театральный музей им. А.А.Бахрушина, всего 20 музеев и частных собраний.

Открывает выставку сильно увеличенная фотография Вертова, позаимствованная из его служебного удостоверения заведующего фотокиносекцией литературно-инструкторских поездов (плавучие склады вычеркнуты из сферы его полномочий). Подлинник документа от 3 февраля 1921 года с исправлениями от руки представлен на «ленте».

© Светлана Хохрякова

Шоринофон для механической записи звука

Под стеклом еще одно уникальное свидетельство времени — воззвание Вертова 1922 года, в котором он обращается к кинематографистам: «…вы ждете того, чего не будет и чего ждать не следует», «...не прячьте страусами головы, подымите глаза, осмотритесь. И тогда станет очевидным то, как вываливаются внутренности, кишки переживаний из живота кинематографии, вспоротого рифом революции».

Архивная часть не самая главная на выставке, как предупреждают кураторы. Они стремились сделать проект, посвященный методу режиссера, внедрить язык кино в экспозиционный формат и посмотреть на мир «утренними глазами» Вертова, разглядеть в повседневной рутине истинную красоту.

Периодически можно отлучаться от «красной ленты», заглядывая в кинобудки, посмотреть там фрагменты из «Энтузиазма» («Симфонии Донбасса») Дзиги Вертова. На многочисленных экранах — хроника, снятая его командой «Киноки» («кино» + «око»). По маршруту посетителя сопровождает «голос Вертова», от лица которого говорит актер Евгений Ткачук. Главный герой отвечает на вопросы, ответы на которые позаимствованы в его реальных высказываниях.

Чуть больше пяти минут идет фрагмент про убитого быка — с обратным отсчетом, от смерти до счастливого воскрешения. «Кооператив получает мясо прямо с бойни», — гласит титр, но... «Кино-глаз отодвигает время назад», и мы видим «то, что 20 минут тому назад было быком», «возвращаем быку его внутренности», «надеваем на него шкуру», «бык оживает», и вот он «опять в стаде».

© Светлана Хохрякова

"Киноуголок"

Теперь в музеях нередко представляют обратную сторону картины, ту, что обнаружена под верхним слоем или изначально имела двухстороннюю жизнь. В «Зотове» тоже можно обойти экран и обнаружить другой. За кадрами счастливого воскрешения быка можно увидеть фрагмент из «Стачки» Эйзенштейна, где животное зверски убивают.

Кадры, запечатлевшие Сталина с советскими труженицами, вождь не оценил. Иосиф Виссарионович механически, как на конвейере, обнимается с женщинами. Имя им — легион. Они вольно кладут ему руки на плечи. И уже вереница молодых матерей проходит с кульками младенцев в руках. Вот что значит монтаж. Эффект может быть самым неожиданным, и посетитель может в этом убедиться, сев за монтажный стол.

© Светлана Хохрякова

Макет кинозала

Выставку создавала молодая команда, к которой присоединился Константин Дудаков-Кашуро, ныне известный по громкому делу своего отца, коллекционера Валерия Дудакова. Была поставлена задача, вполне удавшаяся, — приблизить Вертова к современности. Суть его метода — «жизни врасплох». Режиссер должен находиться в гуще событий, выхватывать мгновения обыденной жизни, чем, собственно, все мы и теперь занимаемся при помощи мобильных устройств.

В последнем разделе выставки, «После Вертова», целая лента имен последователей великого реформатора: Жан Виго, Лени Рифеншталь, Жан-Люк Годар, Аньес Варда, Марлен Хуциев, Артавазд Пелешян, Герц Франк, Вим Вендерс, Алексей Герман, Виктор Косаковский, Сергей Лозница. Молодые посетители с удивлением смотрят на лица их героев, стильных женщин 1950–1960-х, выглядящих как наши современницы, но куда интеллектуальнее нас.