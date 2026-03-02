Фильм «Сказка о царе Салтане» возглавил кинопрокат в России за выходные

Российский фильм "Сказка о царе Салтане" режиссера Сарика Андреасяна стал лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 255,2 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness.

© Unsplash

Фильм рассказывает о молодом царе Салтане, которому посчастливилось найти себе царицу родом из простой семьи. Его так впечатлила речь юной прелестницы, что он в тот же вечер обвенчался с ней, а двух ее сестер забрал с собой во дворец в качестве прислуги. Однако коварные девушки не разделяют счастья своей более везучей сестры и начинают строить козни. Роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров.

На втором месте — российская военная драма "Красавица" режиссера Антона Богданова, собравшая 247,4 млн рублей за выходные. Действия в фильме происходят в Ленинграде 1941-го года. После тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и распределяется в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая зверей от голодной смерти. Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Роли сыграли Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Владимир Афанасьев, Полина Айнутдинова и Елисей Чучилин.

Третью строчку рейтинга занял киргизский фильм "Рай под ногами матерей-2: "письмо матери" режиссера Руслана Акуна, собравший 47,7 млн рублей за минувшие выходные. Сюжет повествует о двух знакомых, которые отправляются в полное испытаний путешествие из Кыргызстана через всю Россию в Москву. Роли исполнили Эмиль Эсеналиев, Павел Майков, Алексей Щербаков, Станислав Бондаренко и другие.