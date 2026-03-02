Стало известно, когда выйдет мультфильм о «Смешариках» в космосе

Полнометражный анимационный фильм о "Смешариках" в космосе выйдет в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил писатель и сценарист Сергей Лукьяненко.

© Кадр из мультсериала

«Из того, что точно будет, это вот в августе выходит фильм по моему сценарию фантастический. <...> Это история "Смешарики" в космосе. Это не мультик, это анимационное игровое кино, полнометражное, очень яркое, красивое, смешное, доброе. Я надеюсь, что оно понравится и детям, и их родителям. Все-таки на "Смешариках" у нас выросло несколько поколений», — сказал он.

Автор добавил, что начались съемки сериала по книге "Рыцари сорока островов".

«Это большой масштабный проект. Я знаю, что там сейчас завершается кастинг, что ведется очень большая подготовительная работа. То есть это должно стать интересным событием», — добавил писатель.

Лукьяненко написал более 40 романов, включая циклы "Дозоры", "Геном" и "Измененные", а также около 10 повестей и более 100 рассказов. Он является одним из самых высокотиражных отечественных писателей-фантастов.