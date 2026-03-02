Стартовал сериал «Йеллоустоун: Маршалы»

На Paramount+ состоялся старт сериала «Йеллоустоун: Маршалы». Это ещё один спин-офф «Йеллоустоуна», первую серию которого уже можно посмотреть.

Проект рассказывает об одном из сыновей героев оригинального сериала Джона и Эвелин Даттон по имени Кейси. После продажи семейного ранчо он идёт в службу маршалов США, чтобы защищать жителей в Монтане. Ему предстоит сразиться с бандитами и преступными группировками.

Самого Кейси вновь исполнил Люк Граймс («Настоящая кровь»). В сериале также снялись Логан Маршалл-Грин («Апгрейд»), Гил Бирмингем («Ветреная река»), Эш Сантос («Мэр Кингстауна») и другие актёры. Шоураннером выступает Спенсер Хаднат — один из авторов сериала «Спецназ».