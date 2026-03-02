Как выглядит топ-3 любимых мультфильмов россиян

Топ-3 любимых мультфильмов россиян - "Ну, погоди!", "Простоквашино" и "Винни-Пух" - остаются культурным "якорем" страны. Таков один из итогов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

© Российская Газета

При этом почти половина - 48% опрошенных - признала, что главный фактор выбора - эмоциональные мотивы. А студия "Союзмультфильм" занимает первое место среди производителей любимых мультфильмов.

"Данные опроса о любимых мультфильмах - это больше, чем просто информация о зрительских предпочтениях, - прокомментировала для "РГ" итоги опроса руководитель практики аудита контента АЦ ВЦИОМ Мария Атаева. - В отличие от музыки или кино, где вкусы поколений могут резко расходиться, анимация в России остается общим языком для родителей и детей. В итоге мультфильмы оказываются не просто развлечением. Они выступают инструментом культурной социализации, каналом межпоколенческой связи и маркером национальной идентичности".

В итоге опроса социологи пришли к тому, что советская анимация остается мощным символическим ресурсом и "цементом" общественной памяти. В то время как современные российские проекты постепенно формируют свою аудиторию, прежде всего среди молодежи. Хотя, как показало время, инвестиции в дорогую графику не являются гарантией любви публики. Лидерами рейтинга стали проекты с простыми историями и сильным эмоционально-ценностным ядром.