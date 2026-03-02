Состоялась премьера фильма «Сильные духом. Мама и сын»

Российским зрителям представили первую часть фильма «Сильные духом. Мама и сын», премьера состоялась на RT. Картина посвящена женщинам, которые столкнулись с болью утраты, потеряв своих сыновей, выполнявших задачи в зоне проведения военной спецоперации.

В центре сюжета фильма лежит история россиянки по имени Ольга и ее сына Никиты, который пропал без вести в зоне СВО.

«Для меня то, что сын мой сделал, — это подвиг. Подвиг, что он достал, спас четырёх бойцов», — говорит Ольга.

Она рассказала, что потратила на поиски своего сына несколько изнуряющих месяцев, провела сотни звонков и тысячи переписок. Позднее командиры и сослуживцы военного рассказали, что при возвращении с боевой задачи он погиб в тылу противника, однако точное местоположение им неизвестно.

Женщина не собирается опускать руки – как и другие матери, столкнувшиеся с такой потерей, она верит, что найдет сына и сумеет похоронить его с почестями. В частности, Ольга рассказала, что поехала в Ростов-на-Дону, чтобы сдать ДНК и ускорить поиски пропавшего.

Напомним, в рамках проекта на телеканале также вышли другие фильмы серии, включая ленту «Сильные духом. Белый свет», которая рассказывает о военных с позывными Бобр, Юга и Хабарик, потерявших из-за ранений на СВО зрение. Также в середине января россиянам представили фильм «Жены. Сильные духом», посвященный женщинам, помогающим бойцам военной спецоперации в восстановлении и реабилитации после ранений.