Критики не пожалели добрых слов в адрес мультфильма «Прыгуны»

6 марта состоится премьера мультфильма «Прыгуны» — нового проекта студии Pixar. Лента расскажет о специальной технологии, позволяющей переносить человеческое сознание в реалистичных роботизированных животных. Однажды любительница дикой природы Мейбл переносится в тело робота-бобра и отправляется исследовать животный мир.

Критики уже посмотрели картину — на агрегаторе Rotten Tomatoes 97% журналистов рекомендуют новинку к просмотру. Они хвалят мультфильм за добрый юмор, харизматичных персонажей и уже называют ленту классикой современной мультипликации.

Что пишут критики о мультфильме «Прыгуны»

«Прыгуны» — это один из лучших фильмов Pixar за десять лет. Это призыв к зрителям, молодым и взрослым, о важности сохранения природы и понимании того, что все живые существа — часть чего-то большего.

Невероятно увлекательный, добродушный мультфильм с разносторонним актёрским составом. «Прыгуны» — очередной проект Pixar в длинной череде анимационных успехов.

Истеричный и невероятно остроумный, обаятельный мультфильм, который кажется свежим, оригинальным и абсолютно актуальным!

«Прыгуны» — это невероятно смешной мультфильм, полный души и юмора. Он наверняка станет одним из ваших любимых фильмов последних лет.