Актер Зулькарнаев рассказал о новом фильме по прозе Виктора Астафьева
Продолжаются съемки полнометражного фильма "Спасенный" режиссера Ильи Учителя ("Батя 2. Дед", "Летучий корабль", "Стрельцов"). Основной съемочный блок проходит этой зимой в Санкт-Петербурге на Финском заливе. Фильм снимается при поддержке Фонда кино и Фонда "Кинопрайм".
Сценарий, вдохновленный биографией и сюжетами прозы писателя Виктора Астафьева, написал Александр Терехов, художник-постановщик - Денис Бауэр, оператор - Павел Медведев, художник по костюмам - Татьяна Патрахальцева.
Действие фильма происходит в 1942 году. Корабль, перевозивший раненых по Белому морю, попадает под обстрел немецкой авиации и уходит под воду. Среди ледяной пустоты остаются в живых только двое - ослепший солдат и медсестра. Теперь она становится его глазами, а он - ее испытанием и опорой одновременно.
Фото: киностудия "Рок"
Съемки на зимнем Финском заливе проходят масштабно: команда работает с пиротехникой, сложными каскадерскими трюками и постановочными сценами, которые детально передают атмосферу военного времени.
В главных ролях - Лев Зулькарнаев и Марина Васильева, также в драме снимаются Александр Метелкин, Игорь Черневич, Олег Рязанцев, Петр Логачев, Артем Волобуев и другие.
Лев Зулькарнаев, исполнитель главной роли, рассказал о будущей картине следующее:
"Это военная драма, в которой война не так видна. Вернее, помимо явных ее проявлений, мы чувствуем ее подспудный, спрятанный заряд даже в пустых белых пейзажах. Эта повсеместность войны катализирует до предела внутреннюю жизнь героев, не оставляет их одних ни на минуту. Даже на просторах одинокой белой пустыни война идет за ними по пятам. Я бы сказал, что мы снимаем притчу. Притчу о духе человека. О силе этого духа. Притчу о любви, о потерях и обретении. Обретении себя безымянным человеком. И эта притча, это путешествие невозможно без прекрасной и чуткой команды, которая верит тому, о чем рассказывает. Надо сказать, что история эта продолжает писать сама себя уже в процессе съемок. Что-то отпадает, что-то, напротив, прорастает, появляются новые смыслы, оттенки, решения. В этой связи моя главная задача сейчас - это доверие. Доверие возникающей неопределенности, спонтанности, изменчивости..."