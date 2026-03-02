Актер Зулькарнаев рассказал о новом фильме по прозе Виктора Астафьева

Продолжаются съемки полнометражного фильма "Спасенный" режиссера Ильи Учителя ("Батя 2. Дед", "Летучий корабль", "Стрельцов"). Основной съемочный блок проходит этой зимой в Санкт-Петербурге на Финском заливе. Фильм снимается при поддержке Фонда кино и Фонда "Кинопрайм".

Сценарий, вдохновленный биографией и сюжетами прозы писателя Виктора Астафьева, написал Александр Терехов, художник-постановщик - Денис Бауэр, оператор - Павел Медведев, художник по костюмам - Татьяна Патрахальцева.

Действие фильма происходит в 1942 году. Корабль, перевозивший раненых по Белому морю, попадает под обстрел немецкой авиации и уходит под воду. Среди ледяной пустоты остаются в живых только двое - ослепший солдат и медсестра. Теперь она становится его глазами, а он - ее испытанием и опорой одновременно.

Фото: киностудия "Рок"

Съемки на зимнем Финском заливе проходят масштабно: команда работает с пиротехникой, сложными каскадерскими трюками и постановочными сценами, которые детально передают атмосферу военного времени.

В главных ролях - Лев Зулькарнаев и Марина Васильева, также в драме снимаются Александр Метелкин, Игорь Черневич, Олег Рязанцев, Петр Логачев, Артем Волобуев и другие.

Лев Зулькарнаев, исполнитель главной роли, рассказал о будущей картине следующее: