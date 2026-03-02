Начались съемки третьего сезона «Телохранителей»

ТНТТелеканал ТНТ и Norm Production приступили к съёмкам третьего сезона полюбившегося зрителям сериала «Телохранители». Появились и дебютные фото со съёмок.

Первые фото со съёмок «Телохранителей»

© ТНТ

© ТНТ

© ТНТ

© ТНТ

© ТНТ

Циклоп, считавшийся побеждённым, возвращается и готовит месть, вынуждая Адвоката вместе с семьёй скрываться на родине своих телохранителей – в Челябинске. Тем временем каждый из героев проходит собственное испытание взрослой жизнью: Папа оказывается в запутанной романтической ситуации, Ящер пытается обеспечить семью и справиться с новой ответственностью, а Юрок учится строить совместную жизнь с Вероникой.

К своим ролям вернутся Олег Гаас (Юрок), Александр Левин (Ящер), Егор Овчинников (Туча), Дмитрий Лысенков (Адвокат), Сергей Маковецкий (Папа), Яна Кошкина (Саша) и Кристина Кучеренко (Вероника).

Съёмки пройдут с марта по июль в Москве и Челябинске.