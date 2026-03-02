Зак Снайдер защитил «Бэтмена против Супермена» от нападок критиков

Зак Снайдер высоко оценил Бена Аффлека в роли Бэтмена, выделив его физическую форму, и вновь жёстко высказался в защиту собственного фильма. Режиссёр противопоставил творческую свободу коммерческому угождению массовому зрителю.

© Кадр из фильма "Бэтмен против Супермена"

Режиссёр Зак Снайдер вновь выразил восхищение работой Бена Аффлека в образе Бэтмена, несмотря на неоднозначную реакцию зрителей и критиков. В недавнем подкасте постановщик назвал актёра лучшим исполнителем роли тёмного рыцаря, подчеркнув его физические данные, идеально соответствующие его видению персонажа.

Снайдер обратил внимание на рост Аффлека — 196 см в обуви, что придаёт герою внушительную мощь. Режиссёр отметил, что всегда мечтал о Бэтмене, который был бы крепким бойцом, способным доминировать в схватках. Именно эти качества, по словам Снайдера, Аффлек воплотил на экране.

Кроме того, постановщик в очередной раз выступил в защиту своего фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», который при впечатляющих кассовых сборах был разгромлен профессиональной критикой. Снайдер раскритиковал подход, ориентированный на усреднённые вкусы фокус-групп и корпоративные решения. Он призвал зрителей ценить авторское видение, а не «версию истории, купленную в супермаркете», подчеркнув, что искусство не должно создаваться по шаблону.

Последним крупным фильмом Зака Снайдера была дилогия «Мятежная луна».

Несколько лет назад Зак Снайдер пообещал выпустить режиссерскую версию боевика «Запрещенный прием».