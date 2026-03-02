$77.2791.3

Расписание выхода сериала «Рустер» со Стивом Кареллом от автора «Клиники»

Чемпионат.com

Уже 9 марта состоится премьера «Петух» — нового проекта Билла Лоуренса, создателя «Клиники» и «Теда Лассо». Сюжет проекта посвящён отношениям писателя и его дочери, профессора в колледже. Однажды мужчину уговаривают принять участие в жизни кампуса, и он начинает вести себя в духе персонажа своего же бестселлера — как брутальный и мужественный Рустер.

Объявлено расписание выхода сериала «Рустер» со Стивом Кареллом
© Чемпионат

В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 11 мая.

Расписание выхода сериала «Рустер» от создателя «Клиники»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 9 марта
  • 2-я серия 16 марта
  • 3-я серия 23 марта
  • 4-я серия 30 марта
  • 5-я серия 6 апреля
  • 6-я серия 13 апреля
  • 7-я серия 20 апреля
  • 8-я серия 27 апреля
  • 9-я серия 4 мая
  • 10-я серия 11 мая