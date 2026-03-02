Объявлено расписание выхода сериала «Рустер» со Стивом Кареллом

Уже 9 марта состоится премьера «Петух» — нового проекта Билла Лоуренса, создателя «Клиники» и «Теда Лассо». Сюжет проекта посвящён отношениям писателя и его дочери, профессора в колледже. Однажды мужчину уговаривают принять участие в жизни кампуса, и он начинает вести себя в духе персонажа своего же бестселлера — как брутальный и мужественный Рустер.

В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 11 мая.

Расписание выхода сериала «Рустер» от создателя «Клиники»

Эпизод Дата выхода