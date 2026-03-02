Объявлено расписание выхода сериала «Рустер» со Стивом Кареллом

Расписание выхода сериала «Рустер» со Стивом Кареллом от автора «Клиники»
Уже 9 марта состоится премьера «Петух» — нового проекта Билла Лоуренса, создателя «Клиники» и «Теда Лассо». Сюжет проекта посвящён отношениям писателя и его дочери, профессора в колледже. Однажды мужчину уговаривают принять участие в жизни кампуса, и он начинает вести себя в духе персонажа своего же бестселлера — как брутальный и мужественный Рустер.
В первый сезон сериала войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 11 мая.
Расписание выхода сериала «Рустер» от создателя «Клиники»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 9 марта
- 2-я серия 16 марта
- 3-я серия 23 марта
- 4-я серия 30 марта
- 5-я серия 6 апреля
- 6-я серия 13 апреля
- 7-я серия 20 апреля
- 8-я серия 27 апреля
- 9-я серия 4 мая
- 10-я серия 11 мая