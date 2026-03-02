Умер режиссер фильма «Жидкое небо» Слава Цукерман

Ушёл из жизни режиссёр фильма «Жидкое небо» Слава Цукерман. Об этом в личном Telegram-канале сообщил другой режиссёр, Григорий Константинопольский, со ссылкой на Елену Коренееву.

© Соцсети

«Очень грустно было прочесть эту новость... Всё проходит. Но вот кино — остаётся», — высказался он.

Известно, что Цукерман родился в Москве, где окончил ВГИК. После учёбы он работал на киностудии «Центрнаучфильм» и на Центральном телевидении. Он, кроме прочего, снял короткометражный фильм «Ночь на размышление» и комедию «Водевиль про водевиль».

