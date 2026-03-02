$77.2791.3

Расписание выхода второго сезона сериала «Ван Пис» от Netflix

Уже 10 марта состоится релиз второго сезона сериала «Ван Пис». Продолжение посвящено путешествию «Пиратов Соломенной шляпы» по опасному течению Гранд Лайн — персонажей ждут в том числе заснеженные вершины и другие приключения.

Известно расписание выхода второго сезона сериала «Ван Пис» от Netflix
Во второй сезон шоу вновь войдёт восемь эпизодов — все серии покажут в один день в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами. Сейчас авторы уже работают над продолжением, оно может выйти в 2027 году.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 10 марта
  • 2-я серия 10 марта
  • 3-я серия 10 марта
  • 4-я серия 10 марта
  • 5-я серия 10 марта
  • 6-я серия 10 марта
  • 7-я серия 10 марта
  • 8-я серия 10 марта