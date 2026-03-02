Известно расписание выхода второго сезона сериала «Ван Пис» от Netflix

Расписание выхода второго сезона сериала «Ван Пис» от Netflix
Уже 10 марта состоится релиз второго сезона сериала «Ван Пис». Продолжение посвящено путешествию «Пиратов Соломенной шляпы» по опасному течению Гранд Лайн — персонажей ждут в том числе заснеженные вершины и другие приключения.
Во второй сезон шоу вновь войдёт восемь эпизодов — все серии покажут в один день в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами. Сейчас авторы уже работают над продолжением, оно может выйти в 2027 году.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 10 марта
- 2-я серия 10 марта
- 3-я серия 10 марта
- 4-я серия 10 марта
- 5-я серия 10 марта
- 6-я серия 10 марта
- 7-я серия 10 марта
- 8-я серия 10 марта