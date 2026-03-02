Умер аниматор «Ванпанчмена» и «Код Гиас» Сатоси Мори

Из жизни ушёл известный японский аниматор и режиссёр Сатоси Мори. Причины смерти не разглашаются. Однако, по слухам, 41-летний Мори умер в результате продолжительной болезни.

Любителям аниме Сатоси Мори может быть хорошо знаком по сериалам «Ванпанчмен», «Созданный в Бездне», «Код Гиасс» и «Блич: Глава из ада». Всего на счету аниматора более 10 популярных тайтлов.

Мори работал в индустрии с 2005 года. Он начал свою карьеру в студии Takuranke, а позже основал студию Gift-o’-Animation («Карточные бои Авангарда») и много сотрудничал с Kinema Citrus («Созданный в Бездне»), помогая создавать новые образы.