Эксперт прокомментировал сборы фильма «Король и Шут. Навсегда»

Сборы фильма «Король и Шут. Навсегда» можно назвать успехом, при этом в мире сохраняется тренд на музыкальные байопики, заявила в интервью НСН член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.

© Кадр из фильма

Сказочный фильм режиссера Рустама Мосафира «Король и Шут. Навсегда» вышел на экраны 19 февраля и за два уикенда заработал в прокате более 160 млн рублей. Хажинская считает, что эти сборы сделали картине фанаты творчества «КиШ», поскольку для обычных зрителей фильм оказался слишком «трэшовым».

«Это фанатское кино. Почти 170 миллионов для этого фильма - это успех и очень круто. Для обывателей же этот фильм - не то что бы трэш, но очень тяжелое зрелище. Мне было странно смотреть эту картину, но я не фанат группы "Король и Шут". Думаю, что эти 170 миллионов фильм заработал именно на фанатах, а это очень много. Фанатская база у "Короля и Шута" достаточно объемная, и как раз они, наверное, хайп и подняли. Это мировая маркетинговая история: чем уже интерес аудитории к какой-то вещи, тем шире они могут разнести всю эту информацию, потому что они фанаты. Есть кинотеатры, где мы продлеваем прокат этого фильма на третий уикенд, скорее всего, он сможет дотянуть по сборам до 200 млн рублей», - отметила эксперт.

По ее словам, мировой тренд на картины о звездах шоу-бизнеса прошлого сохраняется.

«Самым наглядным примером будет то, как в мире стартанет фильм "Майкл" (байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне - прим. НСН), который довольно скоро выходит. В данном случае мы стоим на краю обочины, но посмотрим, каким будет мировой тренд. Я считаю, что это абсолютно живая история, потому что есть коллективы, скорее не российские, которые имеют огромную фанатскую базу по всему миру. Эти люди готовы пойти в кино, чтобы увидеть закулисье личной жизни любимого артиста. Тут все зависит от конкретного фильма. Если кино хорошее, то и музыкальный байопик работает», - заключила собеседница НСН.

