Когда выйдет второй сезон сериала «Химкинские ведьмы»

В ноябре 2025 года на экраны вышел комедийный сериал «Химкинские ведьмы». Воспринятый изначально как ремейк «Зачарованных» он быстро привлек свою аудиторию и получил довольно высокие оценки на стриминговых платформах. Теперь зрители с нетерпением ждут выхода второго сезона. «Лента.ру» разбиралась, когда это может произойти.

Главное о сериале

Кадр из сериала

«Химкинские ведьмы» — легкая комедия о трех аферистках-экстрасенсах, которые неожиданно получают реальные магические способности. Режиссировал сериал постановщик второго сезона шоу «Галя, у нас отмена!» и некоторых серий ситкома «Универ. Новая общага» Максим Зыков. В главной роли — Агата Муцениеце.

Дата выхода 2-го сезона

Первый сезон «Химкинских ведьм» начали снимать в мае 2025 года, в эфир он выходил в середине ноября. Сейчас фанаты ждут второго сезона, однако создатели еще не объявили о продолжении.

Дата выхода второго сезона «Химкинских ведьм» неизвестна

Некоторые СМИ предполагают, что премьера состоится уже осенью 2026 года.

Сюжет

Первый сезон

В одном из химкинских торговых центров работает салон эзотерики «Хрустальный шар». В нем три подруги — Марина (Агата Муцениеце), Света (Анна Банщикова) и Оля (Валерия Астапова) — оказывают услуги магического характера: говорят с духами, наводят порчи, раскрывают измены мужей.

Только вот реальных способностей ни у одной из девушек нет. Из соседней комнаты им помогает брат Марины, простой и не особенно интеллектуальный парень Миша (Михаил Кремер). Пока «экстрасенсы» проводят сеанс со свечами у спиритической доски, Миша изучает соцсети клиентов и через наушник подсказывает «ведьмам», что говорить. А чтобы спрятать от гостей гарнитуру — да и для пущего антуража — «ведьмы» одеты в черные мантии.

Кадр из сериала

Бизнес у трех подруг идет отлично, пока однажды им не встречается старая ведьма Прасковья (Алена Яковлева). Она собирается передать девушкам свой колдовской дар, но те ей не верят и сначала отказываются. После этого на «экстрасенсов» обрушиваются несчастья: Олю бросает любовник — вместо нее на Мальдивы он везет свою жену, а бывший муж Светы решает отобрать у нее опеку над дочерью Никой. К тому же супруг одной из клиенток грозится подать на девушек в суд и требует огромных денег в качестве компенсации.

Смирившись с тем, что без дара Прасковьи им не обойтись, героини все-таки наведываются к старухе. И ведьма действительно передает им свой дар. Оля получает способность общаться с призраками, Света — видеть будущее, а Марина — читать мысли.

Очень скоро девушки понимают, что экстрасенсорные силы — это не приятный бонус, а проклятие. Олю теперь все время преследуют мертвецы, Марина не может сосредоточиться из-за голосов в голове, а Света хоть и видит будущее, повлиять на него не может. В итоге от дара решено отказаться. Правда, вернуть его Прасковье не получается — бабушку сбивают машиной приспешники злого колдуна Глеба (Марк Богатырев), племянника самой Прасковьи. Он мечтает завладеть даром, а потому объявляет охоту на подруг.

Параллельно у всех трех героинь развивается личная жизнь. Оля выясняет отношения с местным автомехаником (Антон Жижин), Марина флиртует с продавцом из зоомагазина (Кузьма Сапрыкин) и старается мотивировать Мишу на самостоятельную жизнь, а Света борется с бывшим мужем за опеку над дочерью.

Чем закончился первый сезон? Девушки все-таки решают передать колдуну дар Прасковьи, считая его попросту жертвой семейных дрязг и обделенным родственником. Но выясняется, что Глеб уже давно перешел на темную сторону. Чтобы победить его, Оле, Свете и Марине приходится обратиться к Верховному чародею и призракам. С их помощью ведьмы побеждают Глеба — но, как дают понять создатели, эта победа не окончательная.

Второй сезон

О сюжете второго сезона пока информации нет. Ожидается, что в нем продолжатся романтические линии из первой части и появятся новые антагонисты.

Кадр из сериала

Актеры и роли

Агата Муцениеце («Плакса», «Крюк») — Марина, самая деловая из ведьм, получила дар чтения мыслей. «Из всех трех она, наверное, самая организованная. Она заботится о других, пытается все организовать, ей хочется, чтобы все было хорошо. Она придумывает разные способы, чтобы заработать денег», — рассказывала про свою героиню актриса.

Анна Банщикова («Цветы жизни», «За полчаса до весны») — Света, самая возрастная из подруг. Она разведена и воспитывает дочь-подростка Нику. Права на опеку у Светы пытается отобрать ее бывший муж.

Валерия Астапова («Девушки с Макаровым», «Беспринципные») — Оля, самая женственная из трех экстрасенсов. Встречается с женатым мужчиной и параллельно выясняет отношения с механиком. «Оля — аферистка, которая считает, что мир — это опасные джунгли, где нужно занять верхушку цепи, чтобы выжить. Поэтому она переходит на темную сторону, выбирает обман и считает, что именно там у нее все под контролем. Но в ней на самом деле живет настоящая хрупкая, нежная и красивая девушка, которая мечтает <...> о любви, обычном женском счастье и защищенности», — так свою героиню описывала Астапова.

Алена Яковлева («Склифосовский», «Женский доктор») — колдунья Прасковья, передавшая девушкам свой дар читать мысли, видеть прошлое и будущее.

Марк Богатырев («Кухня», «На солнце, вдоль рядов кукурузы») — Глеб, могущественный злой колдун, племянник Прасковьи. Мечтает заполучить дар тетки. У него есть приспешники (правда, не слишком умные) и способность к гипнозу — находясь во власти колдуна, люди делают все, что он им говорит.

Михаил Кремер («Подслушано в Рыбинске», «Остаться друзьями») — Миша, брат Марины. У брата и сестры не было родителей, и Марина фактически воспитывала Мишу в одиночку. До сих пор Миша живет с ней и не стремится строить собственную карьеру, а только помогает ведьмам обманывать клиентов. Сепарация брата — одна из побочных сюжетных линий сериала.

Антон Жижин («Патриот», «Модный синдикат») — Дима, работает в ремонтной мастерской. Презирает подруг за их деятельность и постоянно конфликтует с Олей, с которой по классике жанра в конце концов сходится. «Я такой же простой парень [как и Дима], стараюсь им быть по крайней мере, тоже прямой, честный. Могу в лицо все сказать. Но Дима еще и максимально предприимчивый и ответственный, у него ярко выражено чувство правды», — говорил о своем герое Жижин.

Кузьма Сапрыкин («Движение вверх», «Баранкины и камни силы») — Иван, продавец в зоомагазине, работает в том же торговом центре, где находится салон «Хрустальный шар». Влюблен в Марину. Вера Чернявская («Инспектор Гаврилов», «Костя — Вера») — Ника, дочь Светы.

Также в сериале снимались Виктор Васильев («Киберпапа»), Ирина Терешина («Дылды»), Игорь Гулаков («Абрек») и другие.

Создатели

Режиссерами «Химкинских ведьм» стали Максим Зыков — постановщик второго сезона комедии «Галя, у нас отмена!» — и Артем Сухоруков, дебютировавший в этом качестве. За сценарий отвечали Анжела Боскис («Как я стал русским»), Дарья Сойфер («Жена олигарха») и Елена Минервина («Гранд»). Оператором шоу выступил Александр Чаплинский, поработавший с некоторыми из актеров сериала в комедии «Олень».

Кадр из сериала

В рамках рекламной кампании «Химкинских ведьм» пиарили как наш ответ «Зачарованным» — примечательно, что сериалы про ведьм из нулевых шли как раз по СТС. Даже предпремьерный ролик для шоу оформили в стиле опенинга американского фэнтези про трех сестер Холливелл. Как и следовало ожидать, зрители поначалу восприняли «Ведьм» как ремейк «Зачарованных», и поскольку «наши ответы» западным медиапродуктам имеют определенную репутацию, приготовились к хейтвотчингу.

Несмотря на это, провала не случилось. Никакого отношения к «Зачарованным» российский ситком не имеет, кроме того, что в нем тоже три девушки, которые неожиданно получают магические способности. К тому же в «Зачарованных» сестры Холливелл всерьез боролись со злом, в то время как Оля, Марина и Света сражаются разве что с бытовыми неурядицами. В итоге проект получил довольно приличный для легкой фоновой комедии рейтинг от зрителей — 7.9 на «Кинопоиске» при 320 тысячах оценок.