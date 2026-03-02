Что известно о сериале «Скарпетта» с Николь Кидман

В марте выйдет детективный сериал «Скарпетта», одну из главных ролей в котором сыграла Николь Кидман. СМИ неоднократно включали его в списки самых ожидаемых проектов 2026 года, а стриминговый сервис Amazon Prime Video, не дожидаясь премьеры, заказал сразу два сезона шоу. «Лента.ру» выяснила основные факты о предстоящей новинке: дата выхода, актеры и роли, сюжет, трейлер и другие подробности.

© Lenta.ru

«Скарпетта»: главное

Год премьеры: 2026

Страна: США

Жанр: триллер, драма, криминал, детектив

Режиссер: Шарлотта Брандстром, Дэвид Гордон Грин

Сценарий: Лиз Сарнофф, Патриция Корнуэлл

Платформа: Amazon Prime Video

Число сезонов: 2

Количество эпизодов: 8 эпизодов в первом сезоне

В главных ролях: Николь Кидман, Джейми Ли Кертис, Ариана Дебоуз, Саймон Бейкер, Бобби Каннавале, Саванна Лумар, Джанет Монтгомери, Чарли Фостер, Алекс Клейн, Энсон Маунт

Более 5,6 тысячи пользователей «Кинопоиска» и почти 40 тысяч пользователей IMDb ждут премьеры нового детективного шоу «Скарпетта»

Фото: Лента.ру

Сериал «Скарпетта» основан на романах Патриции Корнуэлл — американской писательницы и журналистки. Она выпустила первую книгу о судебно-медицинском эксперте Кей Скарпетте еще в 1990-м году, с тех пор их вышло более 25.

Дата премьеры

Новость о том, что романы Патриции Корнуэлл планируют экранизировать, появилась в 2021 году. Тогда права на адаптацию сюжета приобрели студия Blumhouse Television и принадлежащая актрисе Джейми Ли Кертис продюсерская компания Comet Pictures.

Фото: Лента.ру

В феврале 2023 года стало известно, что Amazon Prime Video взялся за разработку сериала про Кей Скарпетту с Николь Кидман в роли судмедэксперта и Джейми Ли Кертис в роли ее сестры. Правда, почти полтора года стриминговая платформа не подтверждала, что действительно планирует выпустить шоу. Официальный анонс появился лишь в сентябре 2024 года:

«Моя компания Comet Pictures давно хотела перенести на экран образ Кей Скарпетты из романа Патриции Корнуэлл. Я знаю, что преданные поклонники ее книг будут в восторге, а новая аудитория проникнется историей благодаря персонажам, преступлениям и тайнам, которые являются неотъемлемой частью мастерского повествования Патриции. Blumhouse, Blossom и Prime Video — идеальные партнеры для того, чтобы познакомить вас со Скарпеттой», – Джейми Ли Кертис, актриса, исполнительный продюсер

Кроме того, осенью 2024 года выяснилось, что Amazon заказал сразу два сезона. Однако дату премьеры даже первой части долго не раскрывали: сперва предполагалось, что «Скарпетта» выйдет в 2025 году, но этого так и не произошло.

Точная дата релиза нового сериала стала известна лишь после выхода первого трейлера «Скарпетты» в феврале 2026 года. 11 марта 2026 года выйдет 1 сезон сериала «Скарпетта».

Все эпизоды первого сезона выпустят в один день.

Трейлер

Где смотреть

Посмотреть сериал «Скарпетта» можно будет на Amazon Prime Video. В России сервис официально не работает, однако новые проекты платформы, как правило, появляются в свободном доступе спустя несколько дней после премьеры.

Сюжет

О чем книги

Кей Скарпетта — главная героиня цикла триллеров Патрисии Корнуэлл. Она работает судебно-медицинским экспертом в штате Вирджиния и помогает следователям раскрывать самые хитроумные преступления.

Например, в первой книге «Вскрытие показало» она помогает установить личность серийного убийцы из Ричмонда, который жестоко расправился с четырьмя женщинами. В итоге Скарпетта сама попадает в поле зрения преступника. А в четвертой книге «Жестокое и странное» судмедэксперт разбирается в запутанном деле, где все указывает на то, что казненный недавно маньяк снова начал убивать.

Фото: Лента.ру

Книги про Кей Скарпетту по порядку

На момент публикации статьи в цикле о Кей Скарпетте вышло 28 книг. Некоторые из них не были переведены на русский язык.

Вскрытие показало (1990)

Суть доказательств (1991)

Все, что останется (1992)

Жестокое и странное (1993)

Ферма трупов (1994)

From Potter’s Field (1995)

Причина смерти (1996)

Unnatural Exposure (1997)

Point of Origin (1998)

Black Notice (1999)

Последняя инстанция (2000)

Blow Fly (2003)

След (2004);

Хищник (2005);

Book of the Dead (2007);

Scarpetta (2008)

The Scarpetta Factor (2009)

Обстоятельства гибели (2010)

Ключевая улика (2011)

The Bone Bed (2012)

Dust (2013)

Flesh and Blood (2014)

Depraved Heart (2015)

Chaos (2016)

Autopsy (2021)

Livid (2022)

Unnatural Death (2023)

Identity Unknown (2024)

Сериал

Доктор Кей Скарпетта, успешный судебный патологоанатом, возвращается в родной штат Вирджиния, чтобы вновь занять пост главного судебного эксперта и помочь раскрыть давнее преступление. Когда-то оно помогло Скарпетте подняться по карьерной лестнице, а теперь угрожает ее жизни.

В шоу будет двойная сюжетная линия:

конец 1990-х, когда юная Кей Скарпетта только начинает работать главным судмедэкспертом;

настоящее время, когда Скарпетта возвращается в родной город, чтобы занять ту же должность.

Кроме работы, героине предстоит разобраться с личными проблемами, в том числе уладить отношения с сестрой Дороти, с которой они поссорились из-за тайн и обид.

Производство

Шоураннером проекта выступила Лиз Сарнофф («Остаться в живых», «Марко Поло», «Дэдвуд»). Режиссерами стали Шарлотта Брандстром («Сегун», «Двойник», «Исчезновение») и Дэвид Гордон Грин («Завучи», «Праведные Джемстоуны», «Тарантула»). Актрисы Джейми Ли Кертис и Николь Кидман выступили в качестве исполнительных продюсеров.

Съемки сериала должны были начаться в сентябре 2024 года в Нэшвилле, но в итоге их перенесли на месяц. Завершились съемки в марте 2025-го.

Актеры и роли

Главные роли в сериале исполнили:

Николь Кидман («Догвилль», «Мулен Руж», «Лев») — Кей Скарпетта;

Джейми Ли Кертис («Поменяться местами», «Достать ножи», «Арчер») — Дороти;

Ариана Дебос («Мир Дикого Запада», «Гамильтон», «Голубая кровь») — Люси Фаринелли-Уотсон;

Саймон Бейкер («Дьявол носит Prada», «Менталист», «Секреты Лос-Анджелеса») — Бентон Уэсли;

Бобби Каннавале («Второй шанс», «Станционный смотритель», «Власть страха» — Пит Марино;

Джанет Монтгомери («Черный лебедь», «Новый Амстердам», «Живая мишень») — Джанет Уотсон;

Аманда Ригетти («Менталист», «Чикаго в огне», «Красавцы») — молодая Дороти;

Рози Макюэн («Черное зеркало», «Алиенист») — молодая Кей Скарпетта.

Фото: Лента.ру

Интересные факты

В книгах Кей Скарпетта внешне и характером напоминает саму писательницу Патрицию Корнуэлл. При этом ее прототипом стала бывший главный судмедэксперт Вирджинии Марселла Фаринелли Фиерро.

Изначально Кей Скарпетта была второстепенным персонажем, пока один из издателей не порекомендовал писательнице сосредоточиться на развитии именно этой героини.

Книги Корнуэлл уже пытались экранизировать: в 1992 году права выкупила студия Columbia Pictures, но дальше этого дело не пошло. В 2009 году студия Fox 2000 собиралась снять несколько полнометражных фильмов про Кей Скарпетту. В главной роли должна была сняться Анджелина Джоли, однако картина так и не вышла.

В рамках подготовки к роли Николь Кидман изучала основы судебной медицины: ходила на лекции и следила за работой специалистов.