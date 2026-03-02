Что известно о сериале «Скарпетта» с Николь Кидман

Сериал «Скарпетта», 2026 год: дата выхода, актеры, сюжет, что известно
В марте выйдет детективный сериал «Скарпетта», одну из главных ролей в котором сыграла Николь Кидман. СМИ неоднократно включали его в списки самых ожидаемых проектов 2026 года, а стриминговый сервис Amazon Prime Video, не дожидаясь премьеры, заказал сразу два сезона шоу. «Лента.ру» выяснила основные факты о предстоящей новинке: дата выхода, актеры и роли, сюжет, трейлер и другие подробности.
«Скарпетта»: главное
- Год премьеры: 2026
- Страна: США
- Жанр: триллер, драма, криминал, детектив
- Режиссер: Шарлотта Брандстром, Дэвид Гордон Грин
- Сценарий: Лиз Сарнофф, Патриция Корнуэлл
- Платформа: Amazon Prime Video
- Число сезонов: 2
- Количество эпизодов: 8 эпизодов в первом сезоне
- В главных ролях: Николь Кидман, Джейми Ли Кертис, Ариана Дебоуз, Саймон Бейкер, Бобби Каннавале, Саванна Лумар, Джанет Монтгомери, Чарли Фостер, Алекс Клейн, Энсон Маунт
- Более 5,6 тысячи пользователей «Кинопоиска» и почти 40 тысяч пользователей IMDb ждут премьеры нового детективного шоу «Скарпетта»
Фото: Лента.ру
Сериал «Скарпетта» основан на романах Патриции Корнуэлл — американской писательницы и журналистки. Она выпустила первую книгу о судебно-медицинском эксперте Кей Скарпетте еще в 1990-м году, с тех пор их вышло более 25.
Дата премьеры
Новость о том, что романы Патриции Корнуэлл планируют экранизировать, появилась в 2021 году. Тогда права на адаптацию сюжета приобрели студия Blumhouse Television и принадлежащая актрисе Джейми Ли Кертис продюсерская компания Comet Pictures.
Фото: Лента.ру
В феврале 2023 года стало известно, что Amazon Prime Video взялся за разработку сериала про Кей Скарпетту с Николь Кидман в роли судмедэксперта и Джейми Ли Кертис в роли ее сестры. Правда, почти полтора года стриминговая платформа не подтверждала, что действительно планирует выпустить шоу. Официальный анонс появился лишь в сентябре 2024 года:
«Моя компания Comet Pictures давно хотела перенести на экран образ Кей Скарпетты из романа Патриции Корнуэлл. Я знаю, что преданные поклонники ее книг будут в восторге, а новая аудитория проникнется историей благодаря персонажам, преступлениям и тайнам, которые являются неотъемлемой частью мастерского повествования Патриции. Blumhouse, Blossom и Prime Video — идеальные партнеры для того, чтобы познакомить вас со Скарпеттой», – Джейми Ли Кертис, актриса, исполнительный продюсер
Кроме того, осенью 2024 года выяснилось, что Amazon заказал сразу два сезона. Однако дату премьеры даже первой части долго не раскрывали: сперва предполагалось, что «Скарпетта» выйдет в 2025 году, но этого так и не произошло.
Точная дата релиза нового сериала стала известна лишь после выхода первого трейлера «Скарпетты» в феврале 2026 года. 11 марта 2026 года выйдет 1 сезон сериала «Скарпетта».
Все эпизоды первого сезона выпустят в один день.
Трейлер
Где смотреть
Посмотреть сериал «Скарпетта» можно будет на Amazon Prime Video. В России сервис официально не работает, однако новые проекты платформы, как правило, появляются в свободном доступе спустя несколько дней после премьеры.
Сюжет
О чем книги
Кей Скарпетта — главная героиня цикла триллеров Патрисии Корнуэлл. Она работает судебно-медицинским экспертом в штате Вирджиния и помогает следователям раскрывать самые хитроумные преступления.
Например, в первой книге «Вскрытие показало» она помогает установить личность серийного убийцы из Ричмонда, который жестоко расправился с четырьмя женщинами. В итоге Скарпетта сама попадает в поле зрения преступника. А в четвертой книге «Жестокое и странное» судмедэксперт разбирается в запутанном деле, где все указывает на то, что казненный недавно маньяк снова начал убивать.
Фото: Лента.ру
Книги про Кей Скарпетту по порядку
На момент публикации статьи в цикле о Кей Скарпетте вышло 28 книг. Некоторые из них не были переведены на русский язык.
- Вскрытие показало (1990)
- Суть доказательств (1991)
- Все, что останется (1992)
- Жестокое и странное (1993)
- Ферма трупов (1994)
- From Potter’s Field (1995)
- Причина смерти (1996)
- Unnatural Exposure (1997)
- Point of Origin (1998)
- Black Notice (1999)
- Последняя инстанция (2000)
- Blow Fly (2003)
- След (2004);
- Хищник (2005);
- Book of the Dead (2007);
- Scarpetta (2008)
- The Scarpetta Factor (2009)
- Обстоятельства гибели (2010)
- Ключевая улика (2011)
- The Bone Bed (2012)
- Dust (2013)
- Flesh and Blood (2014)
- Depraved Heart (2015)
- Chaos (2016)
- Autopsy (2021)
- Livid (2022)
- Unnatural Death (2023)
- Identity Unknown (2024)
Сериал
Доктор Кей Скарпетта, успешный судебный патологоанатом, возвращается в родной штат Вирджиния, чтобы вновь занять пост главного судебного эксперта и помочь раскрыть давнее преступление. Когда-то оно помогло Скарпетте подняться по карьерной лестнице, а теперь угрожает ее жизни.
В шоу будет двойная сюжетная линия:
- конец 1990-х, когда юная Кей Скарпетта только начинает работать главным судмедэкспертом;
- настоящее время, когда Скарпетта возвращается в родной город, чтобы занять ту же должность.
Кроме работы, героине предстоит разобраться с личными проблемами, в том числе уладить отношения с сестрой Дороти, с которой они поссорились из-за тайн и обид.
Производство
Шоураннером проекта выступила Лиз Сарнофф («Остаться в живых», «Марко Поло», «Дэдвуд»). Режиссерами стали Шарлотта Брандстром («Сегун», «Двойник», «Исчезновение») и Дэвид Гордон Грин («Завучи», «Праведные Джемстоуны», «Тарантула»). Актрисы Джейми Ли Кертис и Николь Кидман выступили в качестве исполнительных продюсеров.
Съемки сериала должны были начаться в сентябре 2024 года в Нэшвилле, но в итоге их перенесли на месяц. Завершились съемки в марте 2025-го.
Актеры и роли
Главные роли в сериале исполнили:
- Николь Кидман («Догвилль», «Мулен Руж», «Лев») — Кей Скарпетта;
- Джейми Ли Кертис («Поменяться местами», «Достать ножи», «Арчер») — Дороти;
- Ариана Дебос («Мир Дикого Запада», «Гамильтон», «Голубая кровь») — Люси Фаринелли-Уотсон;
- Саймон Бейкер («Дьявол носит Prada», «Менталист», «Секреты Лос-Анджелеса») — Бентон Уэсли;
- Бобби Каннавале («Второй шанс», «Станционный смотритель», «Власть страха» — Пит Марино;
- Джанет Монтгомери («Черный лебедь», «Новый Амстердам», «Живая мишень») — Джанет Уотсон;
- Аманда Ригетти («Менталист», «Чикаго в огне», «Красавцы») — молодая Дороти;
- Рози Макюэн («Черное зеркало», «Алиенист») — молодая Кей Скарпетта.
Фото: Лента.ру
Интересные факты
- В книгах Кей Скарпетта внешне и характером напоминает саму писательницу Патрицию Корнуэлл. При этом ее прототипом стала бывший главный судмедэксперт Вирджинии Марселла Фаринелли Фиерро.
- Изначально Кей Скарпетта была второстепенным персонажем, пока один из издателей не порекомендовал писательнице сосредоточиться на развитии именно этой героини.
- Книги Корнуэлл уже пытались экранизировать: в 1992 году права выкупила студия Columbia Pictures, но дальше этого дело не пошло. В 2009 году студия Fox 2000 собиралась снять несколько полнометражных фильмов про Кей Скарпетту. В главной роли должна была сняться Анджелина Джоли, однако картина так и не вышла.
- В рамках подготовки к роли Николь Кидман изучала основы судебной медицины: ходила на лекции и следила за работой специалистов.
«Я хотела понять, каково это — каждый день смотреть в лицо смерти и при этом оставаться человеком», — признавалась она.