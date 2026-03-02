«Баффи — истребительница вампиров»: что известно о ремейке сериала 1990-х

В 2026 году на платформе Hulu ожидается премьера шоу «Баффи — истребительница вампиров: Новый Саннидейл». Это продолжение культового сериала 1990-х годов про старшеклассницу, которая борется с вампирами. Создатели проекта обещают, что проект понравится как новой аудитории, так и фандому оригинального шоу. Про основные детали новинки, сюжет и каст — в материале «Ленты.ру».

Главное о сериале

Год выхода: 2026 Страна: США Жанры: ужасы, боевик, драма Платформа: Hulu Режиссер: Хлоя Чжао Сценаристы: Джосс Уидон, Лилла Цуккерман, Нора Цуккерман Продюсеры: Гэйл Берман, Сара Мишель Геллар, Фрэн Рубел Кузуи В ролях: Райан Кира Армстронг, Сара Мишель Геллар, Меррин Данги, Сара Бок, Одри Корса, Джек Катмор-Скотт, Дэниэл ДиТомассо, Одри Грэйс Маршалл, Ава Джин

Предстоящий сериал — это продолжение сериала «Баффи — истребительница вампиров», который длился с 1997 по 2003 год (вышло семь сезонов). Оригинальное шоу, в свою очередь, было основано на одноименном полнометражном фильме, но в разы превзошло его по популярности.

С помощью перезапуска создатели проекта надеются привлечь к истории Баффи и ее друзей молодую аудиторию.

Кадр: сериал «Баффи — истребительница вампиров»

Дата выхода

Премьера сериала запланирована на 2026 год. Точная дата пока неизвестна, как и количество эпизодов.

Сюжет

Сюжет оригинального сериала строился вокруг старшеклассницы Баффи Саммерс, которая обладает сверхъестественными способностями. Они позволяют ей сражаться с демонами, вампирами и другими злыми существами. Параллельно с этим Баффи ведет жизнь обычного подростка: заводит друзей, влюбляется, учится выстраивать взаимоотношения с матерью, переживает личные победы и неудачи.

События нового сериала развиваются спустя 25 лет после финала седьмого сезона оригинального шоу

Городок Саннидейл, разрушенный когда-то темными силами, отреставрирован — в нем вновь кипит жизнь. Но зло возвращается, и противостоять ему на этот раз должна 16-летняя истребительница Нова — замкнутая старшеклассница, которая почти не общается со сверстниками.

Баффи Саммерс (все так же в исполнении Сары Мишель Геллар), кстати, тоже появится в проекте. Теперь ее героиня — взрослая и опытная истребительница, наставница Новы.

Кадр: сериал «Баффи — истребительница вампиров»

Актерский состав

Главная роль Новы досталась 15-летней актрисе Райан Кире Армстронг, известной по сериалу «Энн» и фильму «Невероятный мир глазами Энцо». Предыдущая истребительница, Сара Мишель Геллар, которая выступила также исполнительным продюсером проекта, участвовала в кастинге и сразу одобрила эту кандидатуру.

«С того момента, как я увидела прослушивание Райан, я поняла, что есть только одна девушка, которую я хочу видеть рядом с собой. Обладать таким эмоциональным интеллектом и талантом в столь юном возрасте — это настоящий дар. А ее улыбка освещает даже самую темную комнату», — отметила Геллар.

Армстронг, в свою очередь, поделилась впечатлениями от работы с Геллар в интервью Collider.

«Я не могу много говорить о Баффи, но она такая же очаровательная, какой кажется на экране. Она замечательный человек. Одними из первых ее слов, адресованных мне, были: "Я буду защищать тебя. Я помогу тебе". Меня это до сих пор трогает. Я люблю Сару», — подчеркнула юная актриса.

Вернется ли в проект кто-то из актеров оригинального состава, помимо Сары Мишель Геллар, пока неизвестно, но многие из них уже намекнули на то, что хотели бы принять участие в съемках

Так, Джульет Ландау, сыгравшая вампиршу Друсиллу, заявила в интервью RadioTimes, что была бы рада вернуться.

Кадр: сериал «Баффи — истребительница вампиров»

«Все фанаты говорят, что им очень хочется увидеть сочетание оригинального актерского состава и новых талантов. Я думаю, сейчас идеальное время для перезапуска. Оригинальный сериал "Баффи" сейчас даже популярнее, чем в те времена, когда он шел в эфире», — уточнила она.

Каризма Карпентер, исполнившая в сериале роль соратницы Баффи Корделии Чейз, написала в соцсетях: «Может ли быть более подходящее время для такой истории?! Да здравствует истребительница, да здравствует истребительница в каждом из нас! Поздравляю, Сара!»

В мае 2025 года Геллар опубликовала в своих соцсетях серию фотографий с Элисон Ханниган, которая играла в оригинальном сериале лучшую подругу Баффи, Уиллоу. Она подписала фотографии хештегом #OG, но дальнейших заявлений не было.

Какие актеры снялись в ремейке «Баффи»

Производство

Идея возвращения Баффи обсуждалась несколько лет. Геллар неоднократно отказывалась от перезапуска, пока продюсер Гейл Берман не предложила ей встретиться с режиссером Хлоей Чжао.

«Я была поражена тем, что Хлоя вообще знает, кто я, но по-прежнему сказала Гейл, что просто не вижу способа возродить сериал… И внезапно наша 20-минутная встреча за кофе превратилась в четырехчасовое приключение. Мы смеялись, плакали и обе говорили о том, как много этот сериал значит для нас», — рассказала Геллар, отметив, что после такого разговора изменила свое мнение.

Хлоя Чжао — американский режиссер китайского происхождения, лауреатка «Оскара» и «Золотого глобуса», создавшая такие фильмы, как «Земля кочевников», «Вечные» и «Хамнет». По ее словам, они с друзьями были настоящими фанатами «Баффи — истребительницы вампиров», а просмотр каждой серии был практически священным ритуалом.«Я помню, когда закончилась последняя серия, мы все плакали и держались за руки. Я помню, как смотрела на экран, слезы текли по моим щекам, и я сказала: "Удачи тебе, Баффи Саммерс, удачи тебе". Увидеть Сару вживую, вероятно, было одним из самых волнительных моментов в моей жизни», — поделилась режиссер.

Она подчеркнула, что ее предстоящий проект не перезапуск, а скорее сиквел сериала 1990-х, и добавила, что никогда не позволила бы заменить оригинальных персонажей

Сценарий будущего сериала написали Нора и Лилла Закерман, продюсерами выступили Гейл Берман, Фрэн и Каз Кузуи и кантри-певица Долли Партон. Партон, кстати, была ключевым исполнительным продюсером оригинального сериала и фильма 1992 года, поддерживая проекты через свою компанию Sandollar Entertainment.

Шоураннер оригинального сериала Джосс Уидон не участвует в проекте, хотя и указан в команде сценаристов.

Съемки пилотного эпизода официально стартовали в августе 2025 года и завершились в начале осени

Интересные факты

Сериал «Баффи — истребительница вампиров» мог называться просто «Истребительница» — на этом настаивала студия Warner Bros., но создатель шоу Джосс Уидон отказался убирать полное имя героини. У оригинального сериала был спин-офф «Ангел». В нем на протяжении пяти сезонов рассказывалось о дальнейшей судьбе Спайка — вампира с душой — после его переезда в Лос-Анджелес из Саннидейла. Спайк должен был быть эпизодическим персонажем, но в итоге стал одним из ключевых героев сериала. Его акцент, кстати, тоже должен был быть другим — не британским, а техасским.