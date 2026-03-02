Появились первые детали сделки Paramount и Warner Bros

Компания Paramount раскрыла новые подробности о слиянии с Warner Bros. Сделка позволит объединить онлайн-кинотеатры HBO и Paramount+ в единый сервис.

Каждая студия выпустит для обновлённого стриминга по 15 фильмов, которые до онлайн-релиза будут показывать в кинотеатрах в течение 45 дней.

Также запланировано сокращение расходов на $ 6 млрд, показ спортивных трансляций (например, UFC) на обеих площадках, а также продолжение закупок сторонних проектов для собственного онлайн-кинотеатра.

Ранее Paramount выкупила Warner Bros. Discovery за $ 110 млрд. Сама сделка должна состояться до конца 2026 года и станет одной из крупнейших в истории индустрии.