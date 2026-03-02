Вышел финальный трейлер второго сезона «Ван Пис» от Netflix

$77.1790.73

Финальный трейлер второго сезона «Ван Пис» от Netflix — сериал вернётся 10 марта

За неделю до старта второго сезона сериала «Ван Пис» по культовому аниме Netflix представил финальный трейлер продолжения.

«Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Первый сезон картины вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков.

Второй сезон будет посвящён путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн — персонажей ждут в том числе заснеженные вершины. Продолжение сериала выйдет в следующий вторник, 10 марта.