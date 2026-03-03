Звезда «Флэша» сыграет в новом «Изгоняющем дьявола»

$77.1790.73

Звезда «Флэша» Саша Калле сыграет в новом «Изгоняющем дьявола»

По данным Deadline, Саша Калле, известная по роли Супергёрл во «Флэше», присоединилась к актёрскому составу новой части «Изгоняющего дьявола». Кого именно сыграет актриса, не раскрывают.

Сюжет картины пока неизвестен. Авторы заявили, что проект будет значительно отличаться от других картин серии. Фильм также никак не будет связан с предыдущими частями франшизы.

В фильме также сыграют Скарлетт Йоханссон, Дайан Лэйн, Чиветель Эджиофор, Джейкоби Джуп и Лоренс Фишберн. Съёмки проекта начнутся в ближайшее время в Нью-Йорке. Продюсерами ленты стали Джейсон Блум и Дэвид Робинсон. Мировая премьера запланирована на 12 марта 2027 года.