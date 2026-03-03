Сколько будет идти фильм «Майкл» про Майкла Джексона

Согласно первым данным, хронометраж фильма «Майкла» составит 2 часа 10 минут. Финальный он или нет, неизвестно, однако уже можно примерно представить.

Лента посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затронут многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».

Биографическая картина про знаменитого поп-певца выйдет в мировой прокат уже 24 апреля.