Появились новые кадры четвертого сезона «Неуязвимого»
Amazon опубликовала новые кадры четвёртого сезона мультсериала «Неуязвимый». На них можно увидеть главных героев.
Свежие кадры нового сезона «Неуязвимого»
Четвёртый сезон расскажет, как главные герои столкнутся с Траггу — правителем планеты Вильтрум. Ранее авторы сообщили, что проект продлили на пятый сезон. Создатели анимационного сериала уже записали реплики для будущего продолжения.
«Неуязвимый» представляет собой экранизацию одноимённых комиксов Роберта Киркмана — автора «Ходячих мертвецов». Сюжет рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле.