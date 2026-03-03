Создатель «Очень страшного кино 6» собирается отменить культуру отмены

Американский актёр и продюсер Марлон Уайанс поделился деталями фильма «Очень страшное кино 6» — грядущей комедии и первой части франшизы за 13 лет. Кинодеятель заявил, что будущая лента не будет похожа на современные комедии, которые соблюдают политкорректность и боятся кого-нибудь обидеть.

Вместо этого в «Очень страшном кино 6» будет множество шуток на самые разные темы, включая культуру отмены. Уайанс считает, что это единственный способ вернуть в кино смех, который за последние годы куда-то исчез.

Мы пытаемся вернуть смех в фильмы. Речь идёт о возвращении комедии в тот вид, каким она была раньше. И единственный способ — отменить культуру отмены. В этом фильме мы займёмся тем же, чем и всегда, — будем смеяться надо всеми сразу, чтобы каждому досталось поровну.

«Очень страшное кино 6» выйдет в мировой прокат уже 12 июня 2026 года.