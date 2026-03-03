Представлен финальный трейлер мультфильма «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала»

Кинокомпания «Наше кино» представила финальный трейлер мультфильма «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала». Продолжение популярного анимационного проекта выйдет 26 марта в кинотеатрах страны.

По сюжету в тайных тоннелях под Эрмитажем мышь Морис обнаруживает древний папирус с картой, ведущей к египетскому Джинну. Проблема в том, что этот Джинн исполняет лишь одно желание раз в 1000 лет. Винсент, Клеопатра, Морис и другие пушистики отправляются в новое приключение — им предстоит соперничать между собой за право первым отыскать могущественного Джинна. Однако пройти испытания, которые будут поджидать героев на каждом шагу, можно только вместе и сообща.

Оригинальный мультфильм «Коты Эрмитажа» вышел в 2022 году. Главных героев в серии озвучивают Роман Курцын, Диомид Виноградов, Полина Гагарина и другие российские актёры.