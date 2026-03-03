Гильермо дель Торо оценил «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом

20 марта состоится премьера фильма «Проект «Конец света» — новой фантастической картины с Райаном Гослингом («Барби») в главной роли. Лента расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

Тем временем картину уже посмотрел Гильермо дель Торо. Постановщик «Франкенштейна» и «Формы воды» остался в восторге от ленты: он похвалил актёрскую игру и режиссуру Фила Лорда и Кристофера Миллера.

Обожаю этот фильм! Эмоциональный и прекрасный, с фантастической игрой актёров и потрясающим режиссёрским мастерством!

В комментарии к посту пришёл Фил Лорд и поблагодарил Гильермо за приятные слова. Ранее появились и первые отзывы критиков — они также полюбили экранизацию книги Энди Вейера.