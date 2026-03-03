Режиссёр «Бугонии» Йоргос Лантимос устал от кино

52-летний греческий режиссёр Йоргос Лантимос временно откажется от новых работ в кино. Об этом пишет The New York Times.

Постановщик рассказал, что после трёх больших фильмов подряд («Бедные-несчастные», «Виды доброты» и «Бугония» вышли в 2023–2025 годах) он устал и теперь хочет сосредоточиться на фотографии. Сейчас он открывает выставку своих работ в Афинах.

Лантимос давно увлекается фотографией и даже брал камеру на съёмки фильмов в 2000-х, чтобы сделать кадры для промо. И хотя сейчас в крупных проектах есть профессиональные фотографы, он продолжает коллекционировать винтажные камеры и иногда сам проявляет снимки: например, на съёмках «Бедных-несчастных» в Будапеште.