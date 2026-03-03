Вышел трейлер сериала «Миниатюрная жена»

Онлайн-кинотеатр Peacock представил трейлер сериала «Миниатюрная жена» в жанре романтической комедии. Главные роли исполнят Элизабет Бэнкс («Голодные игры», «Клиника») и Мэттью Макфэдиен («Гордость и предубеждение», «Наследники»).

По сюжету биолог-изобретатель случайно уменьшает свою жену и теперь должен быстро найти способ вернуть ей прежний размер. Ситуацию осложняют непростые отношения пары, которым предстоит пройти проверку.

Сериал выйдет на Peacock в четверг, 9 апреля — все 10 эпизодов будут доступны сразу после релиза.