Песню запевает молодежь: за что любят и ругают сериал «Ландыши»

Сериал «Ландыши» смело можно называть предметом ажиотажа. Возможно, первый сезон заинтриговал публику больше, чем второй, однако статистика просмотров настырно намекает на то, что популярность проекта уже граничит с народной любовью. С чего вдруг?

«Ландыши» — довольно яркий пример того, как далеки друг от друга зрители и профессиональные критики. Последние после показа первой серии на одном из фестивалей в 2024 году наградили проект презрительным молчанием. Критиков можно понять — сериал напоминает продукцию из нулевых, и подается это безо всякого намека на изощренную иронию. Но, видимо, в прошлом заключается наше будущее, и, судя по результату в сто миллионов просмотров (суммарная статистика первого сезона по всем платформам), публике все это очень нравится.

Впрочем, сериал не лишен некоторых интриг. В частности, создателям удались жанровые качели, которые, скорее всего, держали публику в тонусе на этапе первого сезона. Все начинается как неторопливая федеральная мелодрама. Дочка живущего в Лондоне богатея оказывается в российской глубинке (ухажер из высшего общества изменил ей прямо на борту джета, и девушка требует совершить посадку в первом же подходящем аэропорту), встречает в караоке молодого офицера (парень защитил ее от местных гопников), и такая завязка очень напоминает сюжет в духе «два мира, два детства».

Но все очень быстро превращается в детектив (за богатой наследницей начинается охота), а потом и в семейную драму (лондонская штучка соглашается на фиктивный брак с офицером, чтобы спрятаться в военной части от ищущих ее злодеев). А когда офицер отправляется на фронт и пропадает там без вести, его молодая жена вспоминает, что всегда хотела петь. В составе группы она едет выступать перед солдатами и искать мужа. Песни тоже важны, потому что «Ландыши» можно назвать в какой-то мере мюзиклом.

Получился довольно сложный жанровый замес, где любовь-морковь вплетена в драматичную современную повестку и сдобрена мелодиями и ритмами. Но со сложностями у нас довольно быстро разбираются. В этом очень помогают ограничение словарного запаса при написании диалогов, а также персонажи, с которыми все предельно ясно. Совершенно же очевидно, что в Лондоне живут в массе своей очень неприятные люди, приличной девушке делать там нечего, ей лучше вернуться на родину и выйти замуж за простого российского парня, желательно в погонах, и превратиться в ту, которая и коня на скаку, и в горящую избу, и с любым кризисом в отношениях разберется.

Говорят, что кастинг в сериал оказался весьма непростым процессом, потому что при подборе актеров продюсеры получили чуть ли не две сотни отказов участвовать в таком проекте. Тем не менее на главные роли получилось найти прямо-таки идеальных артистов. Ника Здорик и Сергей Городничий еще не успели наработать большую фильмографию, не ассоциируются у публики со своими прежними ролями и выглядят в кадре так, будто особо ничего не играют. Не исключено, что удачный кастинг является одной из главных причин успеха, а у Ники и Сергея, возможно, теперь появится репутация тех, кто способен вытащить проект, состоящий из массы штампов нулевых.

Впрочем, изобилие музыки — довольно модное для сериалов увлечение. Но если кто-то ехидничал по поводу того, что в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается» творится жуть с музыкальными номерами, то пора забирать свои слова обратно. В стремлении найти для «Ландышей» соответствующую поп-музыку (конечно же, простую и понятную) и вплести ее в развитие сюжета продюсеры явно иногда спорили со здравым смыслом. Впрочем, некоторые треки из сериала стали вирусными, набрали миллионы прослушиваний, и уже на этом основании претензий к ним быть не может.

Но если не претензии, то сомнения все-таки остались. Может быть, публика у нас не такая уж пропащая и способна оценить что-нибудь более затейливое. Иногда у нее даже получается, и, наверное, есть смысл позволять ей расти и развиваться. Однако поклонники «Ландышей», конечно же, скажут о так называемой новой искренности. Мол, не нужно прятаться за мудреными фразами, лучше говорить просто и от всего сердца. Затея неплохая, но на выходе часто получается махровая пошлятина. Сразу хочется вместо нового искреннего посмотреть что-нибудь старое и лицемерное. Если такое еще не запретили.