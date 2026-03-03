Названы исполнительницы главных ролей в сериале по игре Life is Strange

Стали известны исполнительницы главных ролей в предстоящем сериале по мотивам игры Life is Strange.

Обе роли достались малоизвестным актрисам. Макс сыграет Татум Грейс Хопкинс, которая до этого не работала в кино — только в театре. Образ её подруги Хлои примерит Мейси Стелла, ранее игравшая в сериале «Нэшвилл».

Создателем шоу выступит Чарли Ковелл, который работал над сериалами «Конец ***го мира» и «Каос». Будущий сериал адаптирует оригинальную игру и расскажет о юной студентке по имени Макс, которая обнаруживает в себе способность перематывать время. Вместе с подругой Хлоей они начинают расследовать пропажу местной студентки.

В марте также выйдет новая часть игры — Life Is Strange: Reunion, которая расскажет о воссоединении Макс и Хлои.