Стало известно, кто сыграет в новом «Острове сокровищ»

Британский актёр Дэвид Ойелоуо («Дворецкий», «Отверженные») исполнит роль известного пирата Джона Сильвера в мини-сериале «Остров сокровищ» от Paramount+.

Образ Джима Хокинса примерит Том Свит («Детство лидера»), а его мать сыграет Хейли Этвелл («Кристофер Робин»). Роль Билли Бонса досталась звезде сериала «Пацаны» Томеру Капону, а служащего Аарона Грэма — Джеку Хьюстону («Подпольная империя»).

Съёмки новой экранизации «Острова сокровищ» уже начались. Планируется, что сериал будет разбит на шесть эпизодов, которые выйдут в онлайн-кинотеатрах MGM+ и Paramount+. Дата выхода новой версии пиратской истории пока не раскрывается.