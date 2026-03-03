Стало известно, кто сыграет в новом «Острове сокровищ»

Темнокожий актёр Дэвид Ойелоуо сыграет пирата Джона Сильвера в новом «Острове сокровищ»
Британский актёр Дэвид Ойелоуо («Дворецкий», «Отверженные») исполнит роль известного пирата Джона Сильвера в мини-сериале «Остров сокровищ» от Paramount+.
Образ Джима Хокинса примерит Том Свит («Детство лидера»), а его мать сыграет Хейли Этвелл («Кристофер Робин»). Роль Билли Бонса досталась звезде сериала «Пацаны» Томеру Капону, а служащего Аарона Грэма — Джеку Хьюстону («Подпольная империя»).
Съёмки новой экранизации «Острова сокровищ» уже начались. Планируется, что сериал будет разбит на шесть эпизодов, которые выйдут в онлайн-кинотеатрах MGM+ и Paramount+. Дата выхода новой версии пиратской истории пока не раскрывается.