Вышел трейлер комедии «Майк, и Ник, и Ник, и Элис»

Трейлер фильма «Майк, и Ник, и Ник, и Элис» (Mike & Nick & Nick & Alice) представил 2 марта 2026 года видеосервис Hulu. Главные роли в экшн-комедии режиссера и сценариста БенДэвида Грабински исполнили Винс Вон, Джеймс Марсден и Эйса Гонсалес, а также снялись Стивен Рут, Кит Дэвид, Джимми Татро, Бен Шварц, Льюис Тан, Эмили Хэмпшир и другие.

© Постер

По сюжету гангстер Ник (Вон) отправляется назад во времени, чтобы исправить роковую ошибку. Вместе с другом Майком (Марсден), своей версией из прошлого (Вон) и женщиной по имени Элис (Гонсалес), в которую они оба влюблены, Ник начинает рискованную операцию против Барона (Рут) — криминального авторитета и каннибала.

Премьера фильма «Майк, и Ник, и Ник, и Элис» состоится 14 марта на кинофестивале SXSW, на Hulu он выйдет 27 марта.