Марк Руффало сыграет в фильме о канонизации Иоанна Павла II

Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало исполнят главные роли в фильме «Santo Subito!» французского режиссера Бертрана Бонелло («Сен-Лоран. Стиль — это я», «Предчувствие») о процессе канонизации Иоанна Павла II. Как сообщает Variety, сценарий Бонелло написал вместе с Томом Бидегеном («Эмилия Перес»). Съемки стартовали в Риме в конце февраля 2026 года, затем съемочная группа отправится в итальянскую Матеру и на родину понтифика в Польшу (Варшаву и Шавницу).

Действие триллера разворачивается после смерти папы римского 2 апреля 2005 года. Руффало играет отца Джозефа Муроло - американского священника, вызванного Ватиканом в качестве «адвоката дьявола» в расследовании жизни Иоанна Павла II и его потенциального пути к канонизации. Муроло опрашивает доверенных лиц и свидетелей, проходя через «моральный лабиринт», который в конечном итоге подвергает испытанию его собственную веру.

Шарлотта Рэмплинг сыграет близкую подругу покойного - польско-американского философа Анну-Терезу Тыменецкую, которая долгое время поддерживала интеллектуальную дружбу с польским понтификом и обменивалась с ним личными письмами.

Польский актер Анджей Хыра («Доктор Лиза») сыграет Иоанна Павла II, Цезарий Жак («Киллер») - Станислава Дзивиша, личного секретаря и близкого соратника понтифика, Мариса Борини («Сон предыдущей ночи») - Софию Муроло, мать Джозефа, Адам Бесса («От кутюрь») - Али Агчи, пытавшегося совершить покушение на Папу, а Антон Лессер («Волчий зал») - отца Матфея, друга Джозефа.