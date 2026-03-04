Десять главных сериалов марта

За окнами долгожданная весна, и стриминговые сервисы, словно пучки поднимающихся из сугробов подснежников, распускаются новыми релизами. На экраны выходят продолжение «Ван-Пис», новые сериалы Гая Ричи и Билла Лоуренса, экранизация детективов о сыщике Холе от самого автора романов, а также ужастик от создателей «Очень странных дел». Лучшие сериалы марта — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

«Хочу секса. Сент-Луис» («ГКС. Сент-Луис») / DTF St. Louis, 2026

За все нужно платить, даже за секс без обязательств. После того как два друга, перешагнув сорокалетний рубеж, завязывают роман с одной и той же женщиной, один из них прощается с жизнью. Причина его гибели до конца не ясна — быть может, дело в банальной ревности, а может, и в чем-то более масштабном. Сценаристом и режиссером проекта выступил Стив Конрад, подаривший нам пророческого «Патриота» и «Предприятие "Божий дар"». В главных ролях — звезда «Задержки в развитии» Джейсон Бейтман, актер «Очень странных дел» Дэвид Харбор и сыгравшая главную роль в «Хулиганах и ботанах» Линда Карделлини.

Премьера — 1 марта на HBO

«Молодой Шерлок» / Young Sherlock

Легендарный режиссер Гай Ричи возвращается к одному из самых обласканных кинематографом литературных героев — после полнометражной дилогии «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим режиссер снял сериал о детстве легендарного сыщика. 1870-е, Холмс, 19-летний студент Оксфордского университета, подозревается в убийстве, которого не совершал, и берется за первое расследование, чтобы очистить собственное имя.

Премьера — 4 марта на Amazon Prime Video

Алана с детства мечтает знаменитым шеф-поваром — и наконец амбициозной осетинке удается устроиться стажером в модный столичный ресторан. Однако ее отец настаивает, чтобы дочь вернулась на родину и вышла замуж. Даже и жених уже нашелся, причем давний знакомый Аланы пытается организовать «традиционное похищение невесты». Вместо того чтобы обратиться за помощью в правозащитные организации, девушка привозит в Осетию фиктивного мужа — бармена Макса. Только выдуманный жених в девушку, кажется, влюбился всерьез. Режиссером ромкома выступил Сергей Арутюнян («Девушки с Макаровым»), в главных ролях — Алана Чочиева, Алексей Онежен и Сослан Фидаров.

Премьера — 5 марта в Wink

«На льду»

Идущий по следам недавних олимпийских ледовых драм российский сериал рассказывает о покидающей профессиональный спорт фигуристке, которая берется тренировать девочек в родном городе. Параллельно с возвращением к корням она пытается выяснить, отчего десять лет назад погиб ее партнер по состязаниям. В «На льду» сыграли Ангелина Пахомова («Золотое дно»), Артем Быстров («Дурак») и Марьяна Спивак («Нелюбовь»). В режиссерском кресле — снявший «Угонщика» и «По-мужски» Максим Кулагин.

Премьера — в Okko 6 марта

«Петух» («Рустер») / Rooster

Новый сезон «Клиники», оказывается, не единственный в 2026 году проект Билла Лоуренса (ответственного также за «Теда Лассо» и «Мозгоправство»). Его новый сериал рассказывает о писателе с не самым лестным прозвищем (взятом из его романа), который устраивается в элитный колледж. Он пытается наладить отношения со взрослой дочерью, которая работает там же и переживает не лучший период в жизни. В «Рустере» сыграли легенда «Офиса» Стив Карелл, звезда «Клиники» Джон Макгинли (вот и ответ на вопрос, почему доктор Кокс в новом сезоне медицинского шоу — лишь эпизодический персонаж) и актриса грядущих новых «Секретных материалов» Даниэль Дедуайлер.

Премьера — 8 марта на HBO Max

«One Piece. Большой куш» («Ван-Пис») / One Piece

Самый дорогой проект в истории Netflix и одна из самых удачных игровых адаптаций аниме в истории (по мнению многих критиков) возвращается со вторым сезоном. Пираты Соломенной шляпы со сверхэластичным капитаном Манки Д. Луффи теперь отправляются на поиски легендарного сокровища Короля Пиратов. В новом сезоне появится прежний актерский состав (Иньяки Годой, Эмили Радд, Макэню, Винсент Риган) и те же шоураннеры — Мэтт Оуэн и Стивен Маэда.

Второй сезон выйдет 10 марта на Netflix

«Скарпетта» / Scarpetta

Николь Кидман играет судебного патологоанатома Кей Скарпетту в сериале по мотивам культовых детективов Патрисии Корнуэлл. Действие разворачивается и в современности, и в 1990-х — во время дела, которое определило дальнейший путь Скарпетты. В наши дни героиня возвращается в родную Вирджинию, чтобы разобраться с собственным прошлым. Шоураннером выступила Лиз Сарнофф («Барри», «Остаться в живых»), пять эпизодов поставил Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин»), а в актерский состав вошли также Джейми Ли Кертис, Бобби Каннавале, Саймон Бейкер и Ариана Дебоуз. Сериал уже продлен на второй сезон.

Премьера — 11 марта на Amazon Prime Video

«Неидеальные женщины» / Imperfect Women

После гибели одной из трех закадычных подруг отношения двух других проходят проверку на прочность — наружу выползают неприятные секреты, предательства и обиды. Сериал а-ля «Большая маленькая ложь» основан на романе Араминты Холл, главные роли исполнили Руни Мара («Фантастическая четверка»), Элизабет Мосс («Дневник служанки»), Керри Вашингтон («Джанго освобожденный») и Юэль Киннаман («Видоизмененный углерод»). Шоураннеркой выступила работавшая над «Отчаянными домохозяйками» Энни Уайзман.

Премьера — 18 марта на Apple TV+

«У меня очень плохое предчувствие» / Something Very Bad Is Going to Happen

В трейлере этого сериала персонажи один за другим приносят извинения, но речь здесь вовсе не о какой-нибудь «голой вечеринке». Спродюсированный братьями Даффер («Очень странные дела») хоррор рассказывает о паре обрученных, которых незадолго до свадьбы начинают терзать тревожные переживания. Шоураннеркой выступила Хейли З. Бостон, работавшая над сериалом «Новый вишневый вкус». В сериале снялись Адам ДиМарко, Камила Морроун, Златко Бурич («Треугольник печали»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка») и Тед Левайн («Молчание ягнят»).

Премьера — 26 марта на Netflix

«Детектив Холе» / Detective Hole

В жанре леденящих душу скандинавских детективов привалило — экранизация романа «Пентаграмма» Ю Несбе, который сам же выступил шоураннером проекта, рассказывает о запойном сыщике Харри Холе, разыскивающем в Осло серийного убийцу. Холе уже представал перед кинозрителями в фильме «Снеговик» Томаса Альфредсона, где его сыграл Майкл Фассбендер. В новой экранизации главную роль исполнил Тобиас Зантельман («Выход есть»), а компанию ему составили Петер Стормаре («Танцующая в темноте») и уже упомянутый выше Юэль Киннаман (с которым на следующий день начинает выходить еще и пятый сезон «Ради всего человечества»).

Премьера — 26 марта на Netflix