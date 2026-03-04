Появился новый кадр фильма «Майкл» про Майкла Джексона
Издание Collider опубликовало новый кадр из фильма «Майкл» про Майкла Джексона, в самом центре которого расположен король поп-музыки.
Новый кадр «Майкла»
© Collider
Лента посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затронут многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.
Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».
Биографическая лента про знаменитого поп-певца выйдет в мировой прокат уже 24 апреля.