Как «Сказку о царе Салтане» сделали чемпионом проката

Грохот вокруг новой киноверсии "Сказки о царе Салтане" пересек все гигиенические нормы. Десятки самодеятельных критиков авторитетно припечатывают картину в Сети, авторы сопутствующих комментариев клеймят картину позором, хотя многие признают, что ее не смотрели. Идет подобие классовой борьбы - под флагом защиты культурного наследия в лице Пушкина пытаются изничтожить и фильм, и, главным образом, его создателя Сарика Андреасяна - явление, ставшее символом всего самого худшего в российском кино.

Тем временем картина за две недели проката собрала более полутора миллиардов рублей, присоединившись к трем миллиардерам-2026, включая "Простоквашино" - столь же аляповатый фильм того же Андреасяна.

Никогда не думал, что когда-нибудь выступлю в пользу этого плодовитого режиссера, творчество которого тоже считаю образцом кино коммерчески расчетливого, но природно безвкусного. Едва расправившись с "Онегиным", он уже выпустил "Простоквашино" и планирует к будущему году "воссоздать мир Толстого в его подлинном звучании" в эпопее "Война и мир". Но что делать, если его критики заодно ставят под сомнение само право автора на интерпретацию классики? Если с такой аргументацией можно принародно четвертовать чуть ли не самого Александра Сергеевича, который менее всего претендовал на место в иконостасе для молящихся.

Шум подвиг и меня посмотреть наконец скандальный фильм. В нем чудовищного уровня графика - это правда. Он затянут - согласен. Унылая проза диалогов рядом со строчками Пушкина часто отзывается фальшью. Кастинг неровен и спорен - ну, это всегда вызывает споры ("Его эпоха отражена плохо, его жена - отражена" - писали после выхода лучшей картины Григория Александрова "Весна" с Любовью Орловой). Выглядит ли фильм "надругательством над классиком" - недооцениваете, ребята, гения: такое, по-моему, не под силу даже Андреасяну.

А когда ярятся, будто фильм непочтителен к русскому царю Салтану, который, едва взглянув на Аннушку, тут же зовет ее в жены, хочется спросить: да вы Пушкина читали? У него весь процесс царева сватанья уместился в две строчки: "Здравствуй, красная девица, - говорит он, - будь царица/ И роди богатыря мне к исходу сентября". Да и вообще - почему он "русский царь", если даже имя Салтан перекликается с "султаном" и говорит о восточном акценте в этом некотором царстве, некотором государстве?

Пушкин написал сказку, полную иронии и озорства. Так игриво и весело написал, что в голову не придет спросить, как царевич вырос в бочке без воды и пищи, и кто ему там сшил костюмчик на вырост (в фильме наивно попытались это объяснить, приковав к проблеме бочки непредусмотренное внимание). А добровольные защитники поэта сражаются за его репутацию с весьма серьезной миной, за любое "искажение" в фильме призывая чуть ли не к запрету на профессию. Они ставят за образец экранизацию Александра Птушко 1966 года, забыв (или не зная), как громили тогда картину такие же защитники Пушкина: Владимир Андреев играл Салтана как большого, скорого на решения ребенка, и в сравнении с ним царь у Павла Прилучного - образец державности.

Кто-то из блогеров считает роскошные костюмы единственным достоинством фильма, а кто-то утверждает, что они взяты напрокат в сельском клубе - этот трогательный разнобой критериев лучше всего характеризует профессиональный уровень критиков-добровольцев. А самое веское обвинение: посмели Пушкина дописать. Встречный вопрос: а почему - нет? Вон сколько отсебятины, приспосабливая сказку к требованиям жанра, позволил себе Владимир Бельский, либреттист оперы Римского-Корсакова - не менее классической, чем сама сказка. Да и как в полнометражном фильме обойтись текстом Пушкина, если он предельно лапидарен? Там, где у поэта в паре строф спрессовано стремительное развитие сюжета, фильму нужны конкретные действия и диалоги. Так что "дописки" неизбежны в принципе, ну а о качестве виршей, сочиненных Алексеем Гравицким "под Пушкина" ("По оврагам, косогорам, вдоль березового бора") и спорить не стану - Пушкин так точно не смог бы.

"Надругательством" окрестил фильм блогер, подписавшийся как "преподОватель университета". Путая сказку о Салтане с "Русланом и Людмилой", он обвинил авторов фильма в использовании ИИ и аллюзий к популярным сериалам типа "Игры престолов". И опять же - почему бы нет? Разве не интересно вписать пушкинский сюжет в современный контекст, подчеркнуть родство старой сказки с фэнтези новых веков, сблизить ее с миром фантазий нынешних зрителей? Можно критиковать качество исполнения, но зачем же априорно перечеркивать возможность таких сближений?

Блогеры простодушней расписываются в эстетическом невежестве - сетуют на симпатии фильма к русской музыкальной классике: мол, от этой "арии" (на самом деле хора) "Улетай на крыльях ветра" оскомина в ушах, да и полет шмеля можно было бы проиллюстрировать чем-то более модерновым.

Все они выступают под флагом защиты классики, но, в сущности, понимают под защитой запрет на любой художественный поиск. Кучность этой критической шрапнели, неприкрытая вкусовщина и вздорность большинства обвинений, хлипкость или даже отсутствие "доказательной базы" говорят всего только о желании хайпануть, собрать своему "каналу" побольше лайков - куча мала всегда привлекает зевак. Результат их энтузиазма налицо: рекордная по массовости антиреклама на наших глазах обеспечивает более чем посредственной картине неслыханный успех.

Коварная штука интернет: похоже, он и создан затем, дабы, как говаривал русский царь Петр, "дурь каждого видна была".