В Турции прошел Russian Film Weekend

В кинотеатре Atlas Sineması Стамбульского музея кино показали восемь российских фильмов разных жанров - от масштабного исторического эпоса до авторской драмы, анимации и неигрового кино: "Сердце Пармы" Антона Мегердичева, "Воздух" Алексея Германа-младшего, "Лермонтов" Бакура Бакурадзе, "Здесь был Юра" Сергея Малкина, "На выброс" Константина Бронзита, "Огненный лис" Дмитрия и Анны Шпиленок, "Снегирь" Бориса Хлебникова и "Кончится лето" Владимира Мункуева и Максима Арбугаева.

Фильмы были показаны на русском языке с турецкими субтитрами. Показы прошли при полных залах, их посетили более 2500 человек.

После сеансов зрители обсудили фильмы с авторами: продюсерами Сергеем Сельяновым и Игорем Толстуновым, актерами Верой Енгалычевой, Макаром Хлебниковым и Денисом Парамоновым, режиссером Сергеем Малкиным и другими.

Почетным гостем открытия дней российского кино в Стамбуле стал директор департамента кинематографии Министерства культуры Турции Бирол Гювен. В частности, отмечая важность мероприятия, он сказал:

"Наши страны тесно сотрудничают в сфере кинематографии. Мы рады, что лучшие образцы российского современного кино будут показаны здесь, в историческом месте, сердце турецкого кинематографа - Atlas Sineması".

В соцсетях публикуют фотографии, на которых люди стоят в очередь на показы таких фильмов, как "Лермонтов" , "Здесь был Юра", "Снегирь".

Кинопоказы поддержали Министерство культуры и туризма Турецкой республики, Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле, Российский экспортный центр.

Организатором мероприятия стал Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", который с 2019 года поддержал производство более 90 российских фильмов. Многие из них участвовали в программах и получили призы международных кинофестивалей в Каннах, Венеции, Локарно, Берлине и Роттердаме. Исполнительный директор фонда - Антон Малышев.