Знаменитый медицинский сериал посмотрели более 11 млн зрителей

Телеканал ABC похвастался успехами продолжения «Клиники». Знаменитый медицинский сериал собрал около 11,4 млн зрителей за пять дней с премьеры.

Это лучший результат для комедийных шоу на телеканале за год — прошлый лучший результат удерживала «Смена передач» с Тимом Алленом. «Клиника» также стала самым популярным шоу для взрослой аудитории от 18 до 49 лет за последний год.

Новый сезон «Клиники» посвящён повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу в силе. В продолжении «Клиники» также появились и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.