Сборы фильма «Сказка о царе Салтане» превысили 1,7 млрд рублей

4 марта сборы фильма «Сказка о царе Салтане» достигли 1,7 млрд рублей. Такого результата картина добилась спустя три недели проката — премьера состоялась 12 февраля. Лента остаётся лидером российских чартов, обгоняя фильмы «Король и Шут», «Красавица» и другие новинки.

«Сказка о царе Салтане» — адаптация знаменитой сказки Александра Сергеевича Пушкина. Лента рассказывает историю женитьбы царя Салтана и рождения его сына, князя Гвидона. Однажды из-за козней тёток он попадает на необитаемый остров и встречает там волшебницу — царевну Лебедь. С её помощью молодой человек становится могущественным владыкой и воссоединяется с отцом.

Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Лиза Моряк («Онегин»), Алексей Онежен («Артек. Большое путешествие»), Алиса Кот («Папины дочки. Новые») и другие актёры. Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Простоквашино»).