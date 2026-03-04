Кологривый увидел «карму» в роли для «Царевны-лягушки 2»

Накануне 8 марта в кинотеатрах появится множество разножанровых новинок. Помимо комедий и мелодрам на текущей неделе также выходит сказка «Царевна-лягушка 2» с Валентиной Ляпиной в главной роли. О разработке этого продолжения продюсеры сообщали еще год назад, и вот в начале марта 2026 года новый фильм, наконец, представили зрителям двух российских городов.

ЗЛЫЕ ПРЕГРАДЫ

После череды предпремьерных спецпоказов в Санкт-Петербурге картину в минувший вторник показали и в Москве. Событие собрало в кинотеатре «Октябрь» множество зрителей. Среди звездных гостей премьеру посетили многие актеры фильма – Ян Цапник, Роман Курцын, Никита Кологривый, Дарья Блохина, Ангелина Добророднова и Алиса Руденко. Среди тех, кто по разному ряду причин не был замечен на дорожке, - Александр Метелкин, Светлана Пермякова и исполнительница роли Царевны-лягушки Валентина Ляпина.

По сюжету второй части, сняв проклятье Кощея, Иван Царевич и Василиса (та самая Царевна-лягушка) готовятся к свадьбе, но во время церемонии невесту похищает древнее зло. Ивану, его сестре Варе и их сторонникам предстоит отправиться в Тмутараканское царство, чтобы спасти ее. За темную магию в продолжении во многом отмечает колдунья Морена, управляющая Тмутараканским царством. Эту роль в картине исполнила Дарья Блохина.

«Я, наверное, единственная, кто пытается помешать этим замечательным голубкам воссоединиться вместе. Моя героиня дружит с вороном», - поведала она на премьере.

Также в «Царевне-лягушке 2» зрители вновь увидят Кощея. Эту роль в проекте исполнил Никита Кологривый. В коротком общении с журналистами актер не исключил, что данный персонаж для него – какая-то кармическая история, ведь в образе Кощея он предстает далеко не в первый раз. Помимо сказочных проектов тут сразу вспоминается и сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана», в котором Кологривый сыграл героя по прозвищу «Кащей».

«Кощея играю не в первый раз. Внутренне всегда уверен, что роль подходит, рад, что и вам так кажется», - заявил актер журналистам.

Однако есть нечто, что отличает Кологривого от персонажа. Если Кощей в «Царевне-лягушке» предпочитает элегантные образы, то в реальной жизни артист скорее выбирает для себя более спортивную одежду.

«Если честно, я вообще не занимаюсь своей одеждой, ношу все, что мне дарят. У меня есть стилист, это моя команда. Люблю спортивные вещи, не люблю строгие костюмы, длинные плащи. Мне нравится что-то покомпактнее. Вообще мне кажется, что мужчина быть готов к разным ситуациям, а свободная одежда не подразумевает этого. Поэтому я люблю спортивные костюмы», - рассказал Кологривый.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?

Едва актер прошел по красной ковровой дорожке, как началась премьера. Создатели проекта отметили, что рассчитывают повторить свой успешный результат прошлого года. Первый фильм «Царевна-лягушка», представленный в кинотеатрах с 6 марта 2025 года, посмотрело более 1,6 миллиона зрителей, что принесло сборы в 594,3 миллиона рублей.

Режиссером двух сказок выступил Александр Амиров. Помимо истории Царевны-лягушки среди его последних работ, в которых он отвечал за монтаж, а не за режиссуру, - сериалы «Метод 3», «Циники» и «Преступление и наказание» 2024 года с Иваном Янковским в главной роли.

«Перед нами большая ответственность развеселить вас еще больше, чем в прошлый раз, но мы готовились, старались. Этой большой веселой командой, которая в этот раз, мне кажется, была еще веселее, надеюсь, выполнили эту задачу», - отметил Амиров на светской премьере.

Он также подчеркнул, что у творческой команды уже есть идея для нового продолжения и при наличии интереса аудитории в будущем не стоит исключать выхода «Царевны-лягушки 3».

Пока же к 8 марта на большие экраны выходит вторая часть. Посмотреть ее в кинотеатрах можно будет уже с 5 марта. Стоит отметить, что дата выбрана достаточно конкурентная. С 5 марта также выходит мелодрама «К себе нежно» по одноименной книге в жанре нон-фикшн, комедия «Новая теща» с Гариком Харламовым и Марией Ароновой и фильм «Тюльпаны» с Еленой Яковлевой, Алексеем Серебряковым, Славой Копейкиным и Вячеславом Чепурченко.

При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» допускал, что «Царевна-лягушка 2» сможет преодолеть планку в 500 миллионов рублей, показав сборы, сопоставимые с первой частью.