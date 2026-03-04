Четвертый сезон «Бриджертонов» возглавил чарты Netflix

26 февраля на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера второй половины четвёртого сезона сериала «Бриджертоны». Спустя неделю количество просмотров продолжения популярного проекта достигло более 28 млн.

© Кадр из сериала «Бриджертоны»

Таким образом, четвёртый сезон картины стал самым популярным в онлайн-кинотеатре за прошедшие семь дней. Второе место занимает третий сезон шпионского сериала «Ночной агент», просмотры которого достигли 9,9 млн.

«Бриджертоны» — флагманский сериал Netflix, который рассказывает о членах влиятельной семьи и их попытках найти настоящую любовь. Продолжение посвятили второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт и его возлюбленной Софи. Проект уже продлили на пятый и шестой сезоны.