«Счастливые» и «Отмороженные»: Какие сериалы посмотреть в марте

В марте онлайн-кинотеатры представят четыре последние серии третьего сезона «Вампиров средней полосы», три серии второго сезона «Дети перемен» и долгожданный финал сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой. Однако без новых проектов тоже не обойдется. Зрителям представят несколько разножанровых историй – от комедий до триллера.

ЛЕД И СЧАСТЬЕ

С 5 марта онлайн-кинотеатры Start и Okko представят «Время счастливых». Сериал расскажет зрителям историю одной семьи, Марины и Ивана Счастливых, в разные периоды – от наивных 80-х и голодных 90-х к новым десятым. Создатели проекта уделили особое внимание костюмам и декорациям, чтобы наиболее точно отразить дух времени и подчеркнуть аутентичность происходящего.

Режиссером проекта выступил Илья Силаев (сериалы «Хутор» и «Сестры»). В ролях можно будет увидеть Тихона Жизневского, Ольгу Лерман, Анну Завтур, Викторию Заболотную, Евгению Леонову и не только.

Стоит отметить, что этот проект попал в конкурсную программу юбилейного V фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+. Посмотреть три первые серии на платформах можно будет с 5 марта. Последующие эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам.

Уже на 6 марта в онлайн-кинотеатре Okko намечена другая премьера – триллер «На льду». По сюжету фигуристка Ксения возвращается в родной город, чтобы узнать правду о трагедии, в которой погиб ее партнер по фигурному катанию. Девушка становится детским тренером в спортивной школе и довольно быстро понимает, что за блеском «элитного спорта» по-прежнему скрываются молчание, давление и страх.

Режиссером проекта стал Максим Кулагин. В прошлом он уже работал в жанре триллера. Среди примеров сериал «По-мужски» с Антоном Лапенко. Главную роль в его новом проекте «На льду» сыграла Ангелина Пахомова («Циники», «Золотое дно», «Содержанки 4»). Также в новом сериале о сложном мире фигурного катания можно будет увидеть Викторию Толстоганову, Петра Федорова и других.

НЕМНОГО ГОРДО

Сразу несколько новинок на март заготовил и онлайн-кинотеатр Wink. С 5 марта зрителям представят романтическую комедию «Гордость». В центре сюжета – талантливая повар-стажер Алана. Девушка, проживающая в Москве, сталкивается с требованием отца вернуться в Северную Осетию и выйти замуж. Тогда героиня решает привести из столицы «неудачного жениха», чтобы отец его отверг. Принять участие в этой свадебной авантюре соглашается бармен-мечтатель Макс.

Помимо романтического сюжета создатели проекта обещают зрителям историю о возвращении к корням, традициям и о диалоге с семьей. Режиссером восьмисерийного проекта выступил Сергей Арутюнян, который прежде работал, к примеру, над комедийным сериалом «Девушки с Макаровым». По его словам, комедия «Гордость» представит достаточно камерную историю любви, взросления и поколенческого конфликта.

Съемки проходили в Москве, а также в Северной Осетии. В главных ролях предстанут Алана Чочиева (сериал «Карта желаний») и Алексей Онежен («Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна). Также в проекте снимались Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати, Данил Григорьев и другие.

Две первые серии представят на Wink с 5 марта, в дальнейшем эпизоды буду выходить по четвергам.

К КОМЕДИЯМ

Среди других премьер на Wink – комедия «Мотай!» с Дмитрием Колчиным, Константином Крюковым и Александром Обласовым про тюремную киностудию, в которой работают над местными «блокбастерами» в суровой тайге, в условиях ограниченной свободы.

К просмотру доступно уже четыре эпизода, однако к 5 марта в онлайн-кинотеатре можно будет ознакомиться со всеми сериями сериала.

Также в марте платформа покажет торой сезон проекта «Отмороженные». Первый сезон представили в 2023 году. Проект познакомил зрителей с четырьмя друзьями-решалами из 1990-х, которые в силу ряда обстоятельств оказываются в настоящем времени.

По сюжету продолжения с момента начала истории проходит три года. Роли в проекте вновь исполнили Ян Цапник, Влад Коноплев, Денис Васильев и Даниил Спиваковский.

Первые четыре серии второго сезона уже доступны для просмотра. Новые серии выходят по средам, следующие два эпизода появятся на платформе с 11 марта.

ЧЕРНЫЙ ДЕТЕКТИВ

Со своей стороны онлайн-кинотеатр «Кион» заготовил на март премьеру второго сезона детектива «Черное Солнце» с Максимом Стояновым и Юрием Чурсиным.

По сюжету продолжения в Финском заливе находят неопознанный труп, и следователь Игорь Жук выясняет обстоятельства гибели. Параллельно он занимается другим делом, поскольку его бывший напарник Чагин сознается в убийстве. Таким образом следователь и его бывший напарник окажутся по разные стороны баррикад.

На платформе уже представлены первые четыре серии. Еженедельно по пятницам будет выходить сразу по два новых эпизода, и ближайшее обновление намечено уже на 6 марта.

Ранее исследование консалтинговой компании J’son & Partners Consulting показало, что во втором полугодии 2025 года российские стриминги увеличили количество новых релизов до 174 проектов. Это на 11% относительно показателей аналогичного периода 2024 года.

При этом основной рост обеспечило документальное кино. Наибольшую динамику по наращиванию премьер показали «КИОН» (+67%), Okko (+42%) и Premier (+36%), передает «Радиоточка НСН».