Появился русский трейлер боевика «Нормал» от авторов «Джона Уика»

Компания «Парадиз» представила русский трейлер фильма «Нормал». Боевик официально выйдет в российском прокате с 16 апреля.

Лента расскажет о о скромном человеке с непростым прошлым, который переезжает в маленький городок, чтобы занять там должность шерифа. Дело об ограблении банка неожиданно оборачивается чем-то более серьёзным.

Главную роль исполнил звезда сериала «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк. Вместе с ним в проекте сыграли Лина Хиди («Игра престолов»), Генри Уинклер («Лучшее время года»), Брендан Флетчер («Выживший») и другие актёры. Режиссёром выступил Бен Уитли («Перестрелка»). Сценарий написали сам Боб Оденкёрк в соавторстве с Дереком Колстадом, одним из создателей «Джона Уика».