Известно расписание выхода детективного сериала «Скарпетта» с Николь Кидман

Уже 11 марта состоится премьера сериала «Скарпетта». Криминальный проект основан на серии книг Патрисии Корнуэлл. Главным героем выступает судмедэксперт Кей Скарпетта, которая пытается разоблачить серийного убийцу, но не может разобраться с личными отношениями.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — их выпустят одновременно в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода детективного сериала «Скарпетта» с Николь Кидман

Эпизод Дата выхода