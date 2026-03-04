В Карачаево-Черкесии сняли необычный мультфильм

В Карачаево-Черкесской Республике представили уникальную анимационную ленту, которая соединила современную науку и древний эпос горцев Кавказа. Авторы оригинального проекта объединили тему астрофизических исследований с сюжетами нартских сказаний.

© Российская Газета

Мультфильм, получивший название "Там, где горы касаются звезд", призван показать регион как уникальную территорию, где соседствуют мифические герои и сотрудники крупнейших научных центров республики.

Героями повествования стали персонажи национального эпоса: бог-кузнец и покровитель ремесел Тлепш, отважный Сосруко, а также девушка-горянка. Их соседом по экрану - ученый из Специальной астрофизической обсерватории РАН. Автором художественного образа выступила иллюстратор Олеся Абазова.

Как сообщили в республиканском министерстве туризма, инициатор проекта - организация "Карачаево-Черкесия Туризм" совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ.

"Проект направлен на популяризацию Карачаево-Черкесии как одного из ключевых научных центров страны. В регионе расположен крупнейший российский центр наземных наблюдений объектов Вселенной - Специальная астрофизическая обсерватория РАН, где работают крупнейшие в России оптический телескоп БТА и радиотелескоп РАТАН-600", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Создатели не планируют ограничиваться только фильмом. Для юной аудитории уже начали готовить раскраски, артбук, постеры и наборы стикеров. С их помощью дети в игровой форме смогут узнавать любопытные факты о работе главного российского центра по изучению Вселенной, расположенного в горах республики.

В Карачаево-Черкесии немало талантливых деятелей кино. Например, в 2017 году картина "Он - дракон" режиссера Индара Джендубаева, уроженца КЧР, стала одним из самых кассовых отечественных фильмов в зарубежном прокате: сказочная мелодрама собрала за один уик-энд на стриминговых платформах в Китае более девяти миллионов долларов.

Любопытно, что карьера в кино для Индара Джендубаева началась с должности администратора на съемочной площадке российских сериалов, когда он еще учился в Московском гуманитарном университете. Позже он дебютировал как художник-раскадровщик первой части популярного фильма "Елки".

О том, что КЧР обладает большим потенциалом для съемок, говорит и растущий интерес режиссеров к местной натуре.

К примеру, кинокомедия "Убежать, догнать, влюбиться", вышедшая в 2016 году, снималась в Зеленчукском районе республики. Актер Абазинского народного театра Зураб Копсергенов, сыгравший в ней, отмечает, что кинематографистов привлекает разнообразие ландшафтов (горы, реки, леса), национальный колорит, а также готовность властей идти навстречу съемочным группам. Работа над комедией проходила в труднодоступных горных районах, порой с риском для жизни актеров: одну из сцен снимали на шатком веревочном мосту через реку Кубань, где артистов страховали сотрудники МЧС.

А совсем недавно горнолыжный курорт "Архыз" стал основной площадкой для съемок комедийного сериала "Горнолыжка". В главных ролях - Николай Наумов, Полина Максимова, Олег Савостюк и Давид Манукян. По сюжету главный герой устраивается на работу на элитный курорт, где сталкивается с жесткой дисциплиной, производственными задачами и личными испытаниями. Развитие событий сопровождается конфликтами, романтической линией и чередой нештатных ситуаций. Дата выхода сериала пока не объявлена.

Тем временем

Как сообщили в министерстве культуры КЧР, на днях в Черкесске, на площадке АНО "Моя карьера", состоялась презентация книги - альбома "Земляки=Маяки". Она подготовлена ведомством совместно с детьми в рамках реализации просветительского марафона для школьников региона.

Издание посвящено 20 жителям республики, добившимся значимых успехов в самых разных направлениях: в науке, сельском хозяйстве, медицине, просвещении, искусстве. Тексты и иллюстрации к изданию подготовили подростки Карачаево-Черкесии, которые прошли обучение по основам книжной иллюстрации и навыкам работы с текстами.