Сериал «Йеллоустоун: Маршалы» установил рекорд по просмотрам

1 марта на американском телеканале CBS и стриминговом сервисе Paramount+ стартовал сериал «Йеллоустоун: Маршалы» — новый спин-офф культового шоу «Йеллоустоун». По данным аналитической компании Nielsen, первый эпизод проекта посмотрели 9,5 млн зрителей.

© Кадр из сериала

Для канала CBS показатель просмотров нового шоу стал самым высоким за более чем семь лет вещания. Ранее рекорд принадлежал сериалу «ФБР», который во время премьеры в 2018 году собрал 10,1 млн зрителей. Кроме того, первая серия «Йеллоустоуна: Маршалы» стала самым просматриваемым запуском нового шоу в 2025 и 2026 годах, а также самым популярным сериалом минувшей недели.

«Йеллоустоун: Маршалы» рассказывает об одном из сыновей героев оригинального сериала Джона и Эвелин Даттон по имени Кейси. После продажи семейного ранчо он идёт в службу маршалов США, чтобы защищать жителей в Монтане. Ему предстоит сразиться с бандитами и преступными группировками.