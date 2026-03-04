Милонов выступил против фильма «Красотка»

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал российские телеканалы отказаться от показа американского фильма «Красотка» накануне празднования 8 Марта. Он также потребовал «публично и ритуально сжечь все пленки и копии» кинокартины.

По словам парламентария, «фильмы про проституток» — это не то, о чем должны мечтать россиянки.

Жизнь путаны заканчивается не в объятиях (актера — прим. «ВМ») Ричарда Гира, а в морге с перерезанной шеей или сифилитической гангреной. Я призываю наши телеканалы не просто не показывать этот дурацкий фильм, а публично и ритуально сжечь все пленки и копии, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Милонов назвал «идиотками» россиянок, которые выходят замуж за турок. По словам депутата, такие женщины либо имеют психологические проблемы, либо «чем-то злоупотребляют». Он предположил, что на них влияют турецкие сериалы, которые он назвал «бездарной размазней» и «белибердой».

Зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской облдумы, руководитель движения «Россия православная» Михаил Иванов высказался в поддержку усиления контроля над кинопрокатом в России, комментируя ограничения на показ фильмов, нарушающих традиционные российские ценности.