Мультфильму «Прыгуны» прогнозируют самый успешный старт Pixar со времён «Тайны Коко»

Издание Deadline представило прогнозы насчёт стартовых сборов предстоящего мультфильма «Прыгуны». Аналитики предполагают, что сборы анимационной картины за первые выходные в мировом прокате составят $ 88 млн.

Мультфильму «Прыгуны» прогнозируют самый успешный старт Pixar за годы
Таким образом, лента может показать самый успешный старт для студии Pixar со времён выхода мультфильма «Тайны Коко» в 2017 году, который собрал $ 104,7 млн за дебютный уикенд. «Прыгуны» также стали самым высокооценённым проектом компании за девять лет: на агрегаторе Rotten Tomatoes мультфильм получил 97% свежести.

«Прыгуны» выйдут в мировом прокате 6 марта. Картина расскажет об учёной, которая обожает животных. Она создала технологию, которая перемещает её сознание в робота-бобра. Став зверьком, она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и наладить общий язык с ними.